Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн опинилася під слідством через секретний груповий чат із президентом України Володимиром Зеленським та іншими провідними європейськими політиками.

Про це йдеться у листі омбудсменки ЄС Терези Анжінью, який надіслала до Європейської Комісії.

Хто із лідерів ЄС був у чаті та чому розпочали розслідування

У чаті також були президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно оголосив про відставку.

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За даними видання Berliner Zeitung, причиною розпочати розслідування стала відмова Єврокомісії надати доступ до листування у закритому чаті із лідерами Європи.

Про груповий чат вперше повідомив портал Politico. Тоді голландська слідча організація Follow the Money (FTM) запросила доступ до листування між фон дер Ляєн та главами держав та урядів, але Комісія відхилила запит.

Там відповіли, що оприлюднення публікації закритих чатів «зашкодить міжнародним відносинам ЄС (та його держав-членів) з третіми країнами». За повідомленнями ЗМІ, у переписці, зокрема, обговорювали питання взаємодії лідерів Європи із президентом США Дональдом Трампом.

Анжінью зазначила, що зустріч між представниками Комісії та Офісу омбудсмена запланована на середину липня. Очікується, що розслідування триватиме кілька місяців.

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Нагадаємо, що крайня комунікація між президентом України Володимиром Зеленським та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн відбулася 16 червня 2026 року. Тоді вони обговорили фінансову підтримку, графік відкриття переговорних кластерів та посилення санкцій проти Росії.

А у квітні 2026 року Урсула фон дер Ляєн зробила заяву щодо України після зустрічі із Зеленським. Очільниця Єврокомісії висловила підтримку інтеграції України до Європейського Союзу та наголосила на виконанні критеріїв членства та реформ.

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