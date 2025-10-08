ТСН у соціальних мережах

Політика
70
2 хв

Урсула фон дер Ляєн зробила важливу заяву про вторгнення російських дронів до ЄС

Європа має реагувати й розслідувати кожен інцидент, пов’язаний з невідомими дронами.

Автор публікації
Олена Капнік
Урсула фон дер Ляєн.

Урсула фон дер Ляєн. / © Associated Press

Вторгнення російських дронів до повітряного простору країн Євросоюзу - це "гібридна війна". Не варто помилятися щодо нібито їх випадкової появи.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Європарламенті.

"Нещодавні вторгнення в наше небо є частиною тенденції загроз, які зростають. Настав час назвати це його іменем. Це гібридна війна", – написала вона у своєму дописі у Мережі Х.

За її словами, потрібно подбати про захист неба над країнами Європейського Союзу. Адже, наголошує фон дер Ляєн, один інцидент міг бути помилкою, два – збігом обставин, "але три, п'ять, десять – це навмисна й цілеспрямована кампанія "сірої зони" проти Європи".

Європейська чиновниця переконана, що Європа має реагувати й розслідувати кожен інцидент, не ухиляючись від визначення відповідальності.

Вона наголосила, що Росія хоче посіяти розкол, на який Європа має відповісти єдністю, захистивши "кожен квадратний сантиметр своєї території". З її слів, країни ЄС мають серйозно поставитися до вторгнення російських дронів і перестати сумніватися, що РФ дійсно веде "гібридну війну" проти ЄС. 

"Ми маємо не лише реагувати, ми маємо стримувати. Бо якщо ми вагатимемося діяти, "сіра зона" лише розширюватиметься", – резюмувала вона. 

Нагадаємо, Fortune пише про те, що в Європі обговорюють загрозу "гібридної війни" з боку Росії. Зокрема, Данія, одна із засновниць Альянсу, публічно висловила тривогу і прямо вказала на джерело небезпеки.

Натомість диктатор Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання про дрони над Європою, лише глузливо пожартував: «Я зупинюся, більше не посилатиму жодних дронів до Франції, Данії, Копенгагена. Де ще вони літали?».

