Урсула фон дер Ляєн може претендувати на посаду генсека НАТО - La Repubblica

Медіа пише, що це станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн може претендувати на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє La Repubblica з посиланням на власні джерела.

У матеріалі йдеться, що фон дер Ляєн вже розпочала підготовку до такого кроку кілька тижнів тому. Наголошується, що 7 березня вона вирушить до Канади та США. Поїздку варто "розглядати в іншому світлі" - з можливим висуненням як кандидата на роль генсека НАТО.

Видання пише, що призначення генсеком Альянсу станеться за умови, якщо її не переоберуть до Єврокомісії.

Водночас на шляху до кандидатства на посаду генсека НАТО фон дер Ляєн стикається з перешкодами, пише La Repubblica. Зокрема, йдеться про те, що її нинішній термін повноважень в ЄС закінчується 2024-го. Втім, Білий дім "інтенсивно наполягає на подовженні терміну повноважень Єнса Столтенберга", який перебував на цій посаді майже дев'ять років.

Le Repubblica пише, що Європейська народна партія виступає проти переобрання фон дер Ляєн на другий термін голови Європейської комісії. Натомість члени партії намагаються висунути на цю посаду нинішню президентку Європарламенту Роберту Мецолу.

Нагадаємо, в Європейському парламенті сподіваються, що переговори стосовно вступу України до Євросоюзу розпочнуться цього року. Президентка Європарламенту Роберта Мецола каже, що вона вражена "прогресом, якого досягнула Україна щодо рекомендацій Єврокомісії". На її переконання, ЄС також має відповідати швидкості цього поступу.

До слова, президент Володимир Зеленський 28 лютого 2022 року підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

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