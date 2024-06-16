Урсула фон дер Ляєн назвала умову для переговорів з Росією

Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори з Росією щодо миру можливі лише на основі статуту ООН. Вона висловила сподівання, що це може статися досить швидко.

Про це фон дер Ляєн сказала під час брифінгу за підсумками саміту миру у Швейцарії.

"Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру, як фінальної стадії", - сказала вона.

Нагадаємо, у неділю, 16 червня, на Всесвітньому саміті миру в Швейцарії було ухвалено підсумкову декларацію, яку підтримали 80 країн світу та 4 організації. ТСН.ua публікує повний текст комюніке.

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