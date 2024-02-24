Європа буде допомагати Україні стільки - скільки це буде потрібно. Зокрема, йдеться і про фінансову підтримку.

Про це під час пресконференції у Гостомелі заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні ми тут, щоб сказати, що Європа буде допомагати вам стільки - скільки буде потрібно. Буде фінансова підтримка, більше боєприпасів, більше тренувань для ваших військ, більше засобів ППО та більше інвестицій в оборонну промисловість Європи та України", - наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зауважила, що нині вся Європа віддає шану мужності українців, які "стали на шляху Путіна". Вона також звернулася до українського лідера Володимира Зеленського та додала, що, зокрема, він "дав шанс українському опору".

"Подивіться на все, що досягла Україна від того часу. На суші ви вигнали Росію з половини територій, які вона захопила. Ви витіснили російський флот на морі і відновили морський коридор до всього світу. Ваша оборона стала неймовірно ефективною у повітрі. Ви захищаєте своїх людей від російських ракет та дронів", - заявили Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва 24 лютого - у другі роковин повномасштабного вторгнення Росії до України. Британський політик опублікував фото із президентом Володимиром Зеленським

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