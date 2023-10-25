Урсула фон дер Ляєн приїде до Києва на початку листопада: чому це важливо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, відвідає Україну на початку листопада.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Президентка Єврокомісії фон дер Ляєн, ймовірно, відвідає Україну на початку листопада", - написав він у своєму Х (Twitter).

Журналіст додав, що фон дер Ляєн під час своєї поїздки може повідомити Україні важливі новини у контексті євроінтеграції.

"Вона не поїхала б туди напередодні публікації звітів про розширення Єврокомісії (8 листопада), якби не мала хороших новин", - припустив Йозвяк.

Вступ України до ЄС

Виконавча влада Європейського Союзу збирається представити 8 листопада оцінку прогресу, якого досягнула Україна у своїй заявці на членство. Це буде ключовим кроком у рішенні ЄС про те, чи починати переговори про вступ з Україною.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба висловив думку, що Єврокомісія дасть позитивний висновок стосовно початку переговорів про вступ України до Євросоюзу до кінця поточного року. Він зазначив, що Київ "зробив все", щоб отримати позитивний висновок від Європейської комісії.

Крім того, віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що українська влада поставила перед собою мету - бути готовими до вступу до Європейського Союзу через два роки після початку переговорів.

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