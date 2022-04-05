Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель вже цього тижня приїдуть до Києва

Урсула фон дер Ляєн та Жозеп Боррель вже цього тижня приїдуть до Києва

Представники ЄС зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель вже цього тижня відвідають Київ.

Про це у Твіттері повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер.

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За його словами, візит відбудеться напередодні благодійної акції, яка відбудеться 9 квітня у Варшаві.

"Президент Урсула фон дер Ляєн та високий представник ЄС Жозеп Боррель цього тижня здійснять поїздку до Києва, щоб зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським перед благодійною подією #StandUpForUkraine, що відбудеться в суботу у Варшаві", – написав Мамер.

Нагадаємо, 3 квітня очільник МЗС Греції Нікос Дендіас прибув до Одеси, де зустрівся з міським головою Геннадієм Трухановим.

Крім того, Папа Римський Франциск заявив, що обмірковує пропозицію відвідати Україну. Водночас Франциск зізнався, що наразі триває робота над організацією його зустрічі з очільником РПЦ патріархом Кирилом.

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