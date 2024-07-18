Урсулу фон дер Ляєн переобрали головою Єврокомісії на другий термін

За призначення на другий термін проголосував 401 депутат Європарламенту з 360 необхідних.

Європейський парламент на засіданні в четвер, 18 липня, переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий п’ятирічний термін.

Про це пише The Guardian.

За призначення фон дер Ляєн проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284, 15 депутатів утримались, а ще сім голосів визнали недійсними. Для переобрання голова Єврокомісії мала набрати мінімум 361 голос.

Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо, чи вдасться голові Єврокомісії отримати достатньо підтримки для перепризначення.

Представники єврогрупи "Лівих" перед тим пропонували відкласти голосування за фон дер Ляєн, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно її ролі в закупівлі вакцин проти коронавірусу, але переважна більшість депутатів виступила проти.

Варто зазначити, що Фон дер Ляєн очолювала низку міністерств і німецькому уряді у 2005–2019 роках, зокрема Міністерство у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді, Міністерство праці та соціальних питань, Міністерство оборони. Після цього почала кар’єру у структурах ЄС, посівши у 2019 році посаду президента Єврокомісії, яку очолювала до переобрання у 2024 році.

Нагадаємо, перед тим президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що інтеграція України, Молдови та Західних Балкан до ЄС стане пріоритетом її другого терміну.

Очільницю Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн мають призначити на ще один термін

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