Уряд Філіппін дозволив США використовувати свої військові бази поблизу Китаю

Чотири нові об'єкти включають бази ВМС та сухопутних військ і цивільний аеропорт.

Уряд Філіппін дав згоду США на використання чотирьох військових баз, зокрема поряд із Тайванською протокою, в рамках спільних зусиль для протидії агресивній активності Китаю.

Про це повідомляє NHK.

Сполучені Штати отримають ще чотири об’єкти на додаток до п’яти локацій, визначених Угодою про розширене оборонне співробітництво (EDCA) від 2014 року.

Нові об'єкти включають бази ВМС та сухопутних військ і цивільний аеропорт на півночі острова Лусон, неподалік Тайванської протоки. А також базу в західній провінції Палаван у районі Південно-Китайського моря, де КНР останніми роками активізувала діяльність.

В офісі президента Філіппін зазначили, що згадані бази також будуть використовуватись для гуманітарних операцій та надання допомоги у разі стихійного лиха.

Розширення військової присутності США на Філіппінах розглядається як спроба двох країн стримати ескалацію китайської військової діяльності в регіоні.

Нагадаємо, Китай переглянув свою позицію щодо приналежності Курильських островів Японії. У КНР заявляють про "нейтральні" погляди щодо цієї теми.

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