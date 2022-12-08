Уряд і Конгрес зацікавлені: експосол США переконаний. що Україна досягне успіху у створенні спецтрибуналу для РФ

Можливість створення спецтрибуналу для Росії стає все більш реальною.

Влада Сполучених Штатів Америки та Конгрес зацікавлені в реалізації в життя ідеї України щодо створення спеціального трибуналу за злочини агресії Росії.

Про це заявив колишній посол США в Україні та віцепрезидент Інституту миру Сполучених Штатів Вільям Тейлор, - пише Укрінформ.

«Сполучені Штати зацікавлені в цьому, і я знаю, що в Держдепартаменті й Раді національної безпеки розглядають це питання, щоби зрозуміти, як ми можемо допомогти»,- сказав Тейлор.

Посадовець наголосив, що уряд США вже допомагає Україні в процесі притягнення росії до відповідальності, зокрема, у зборі доказів, а також у політичній підтримці.

На його думку, Конгрес також у цьому питанні рухається в правильному напрямку. Експерт сподівається, що позиція законодавців на підтримку створення спеціального трибуналу вплине також на позицію Держдепартаменту США.

«І ми побачимо, як Україна досягне успіху у створенні спеціального трибуналу або з ООН, або з Європейським Союзом»,- зазначив Тейлор.

Зараз цьому сприяє зростання потреби щодо встановлення справедливості за злочини в Україні.

«Тож я думаю, ми матимемо це (спеціальний трибунал – ред.)»,- резюмував експосол США.

Спецтрибунал для Росії

Нагадаємо, що Парламентська асамблея НАТО підтримує ідею створення спеціального трибуналу для засудження Росії за воєнні злочини проти України та українців.

Також Франція розпочала роботу зі створення спецтрибуналу для Росії. У Парижі кажуть, боротьба з безкарністю за злочини, скоєні росіянами в Україні, є пріоритетом для Франції.

Раніше глава української держави Володимир Зеленський закликав світ створити спеціальний трибунал для покарання РФ.

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