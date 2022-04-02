Уряд Італії готовий зробити свій внесок та виступити гарантом нейтралітету України – МЗС

Там водночас зазначили, що Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край "цьому конфлікту" за допомогою санкцій.

Голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив, що держава готова зробити свій внесок у мирний процес та виступити гарантом нейтралітету України.

Про це повідомляє La Repubblica.

Міністр відзначив прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі української та російської делегацій.

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"Італія працює в режимі нон-стоп, щоб покласти край цьому конфлікту за допомогою санкцій і ніколи не відмовляючись від дипломатичного каналу. Продовження переговорів між сторонами та гуманітарне перемир'я є пріоритетами. Ми відзначаємо прогрес, досягнутий у Туреччині після зустрічі між двома делегаціями", – сказавДі Майо.

"Уряд Італії готовий зробити свій внесок у мирний процес і виступити гарантом нейтралітету України", – додав міністр закордонних справ.

Нагадаємо, після останнього раунду перемовин між Україною та Росією член української делегації Олександр Чалий заявив, що держава готова зафіксувати позаблоковий статус і статус без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету без вступу до військово-політичних союзів.

Водночас Чалий пояснював, що держава домагається від Заходу гарантій безпеки, як для країн НАТО.

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