Уряд Італії закликав провідні бізнес-компанії країни відмовитись від зустрічі з Путіним

Путін, зокрема, збирався обговорити з італійськими бізнесменами подальшу взаємодію в галузі енергетики, промисловості, фінансів та природоохоронних технологій.

Уряд Італії через зростання напруженості в українсько-російських відносинах, попросив бізнес відмовитися від розмови з президентом Росі Володимиром Путіним.

Про це пише La Repubblica.

Як повідомяється, влада країни закликала бізнесменів або повністю скасувати конференцію з Путіним, або хоча б обмежити участь у ній для очільників компаній, серед акціонерів яких є представники італійської влади.

"Уряд Італії попросив групу лідерів провідних компаній не проводити зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, в той час як зростає напруженість у зв'язку з підготовкою до можливого вторгнення в Україну", - пише видання.

Як наслідок — керівники компаній Eni і Snam відмовилися брати участь у відеоконференції.

Як повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на пресслужбу Кремля, 26 січня у форматі відеоконференції Путін та провідні італійські компанії планували обговорити актуальну тематику торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами та перспективи подальшого розширення ділових зв'язків між підприємцями.

Зокрема, президент Росії збирався обговорити подальшу взаємодію в галузі енергетики, промисловості, фінансів та природоохоронних технологій.

Нагадаємо, Президент США Джо Байден допустив можливість запровадження санкцій проти очільника Кремля у разі вторгнення російських військ до України. Крім того, в Білому домі розглядають варіанти санкцій та експортних обмежень щодо всієї Росії, які були б здатні негативно вплинути на її валюту та на становище на ринках.

Читайте також: