Уряд має дати шанс на життя людям зі вродженими вадами серця, - Ірина Суслова Актуально

Уряд має дати шанс на життя людям зі вродженими вадами серця, - Ірина Суслова Актуально

Щороку в Україні народжується приблизно п’ять тисяч дітей зі вродженими вадами серця.

Лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ" Ірина Суслова закликає Уряд передбачити в державному бюджеті на 2022 рік виділення коштів на лікування людей зі вродженими вадами серця.

Як написала Суслова у своєму Facebook, нині необхідне фінансування для боротьби з цією серйозною патологією відсутнє.

Вона нагадала, що, згідно з офіційними даними МОЗ, щороку в Україні народжується приблизно п’ять тисяч дітей зі вродженими вадами серця. Ці патології продовжують залишатися однією з основних причин смертності дітей у ранньому віці, причиною збільшення ризику раптової смерті протягом життя пацієнта та причиною інвалідності дітей і дорослих.

"Єдиним, здебільшого, можливим способом порятунку життя пацієнта з вадами серця є операція. На сьогодні лікарі в Україні використовують найвідоміший у світі ендоваскулярний метод лікування з використанням внутрішніх серцевих імплантів, вартість яких залежно від типу сягає від 30 до 100 тис. гривень, а ендоваскулярних клапанів серця — 450 тис. гривень", — зазначила лідерка Жіночого руху "ЗА МАЙБУТНЄ".

"Переважна більшість українських сімей не може собі дозволити придбати такі дороговартісні пристрої. Наявне фінансування не покриває потреб пацієнтів у необхідному лікуванні, тим самим держава створює загрозу для життя громадян, яке гарантується їм Конституцією України", — додала Суслова.

Із метою вирішення цієї проблеми вона спільно з ендоваскулярним кардіохірургом Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. Амосова Богданом Черпаком звернулась Комітету ВРУ з питань бюджету щодо підтримки пропозиції до держбюджету-2022 від народного депутата України Дмитра Лубінця щодо збільшення видатків на забезпечення громадян із вродженими вадами серця ендоваскулярним лікуванням, лікарськими засобами, а також іншими необхідними медичними товарами та послугами.

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