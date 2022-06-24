Уряд надав рекомендації щодо форми і дати початку навчання у школах та ВНЗ

Уряд надав рекомендації щодо форми і дати початку навчання у школах та ВНЗ

Кабінет Міністрів рекомендує розпочати навчальний рік у школах в очному форматі від 1 вересня.

Водночас розпочати навчання в університетах уряд рекомендує від 15 серпня, за винятком перших курсів.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. МОН, МВС, Мінрегіону й ВЦА доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти", – поінформував голова уряду.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що навчальний рік у школах збираються почати очно за умови безпечної ситуації в регіоні. Наразі задля цього в закладах освіти посилюють безпеку.

МОН: ВНЗ почнуть навчатися у серпні, вересні і жовтні, а програми зачистять від усього російського

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