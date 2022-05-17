Уряд Німеччини надасть 150 млн євро для підтримки України - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава отримає додаткову фінансову підтримку від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро.

Постанову про залучення цих коштів було схвалено на засіданні Кабінету міністрів 17 травня.

Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

"Україна отримає додаткові 150 млн євро фінансової підтримки від Німеччини, що збільшує загальний розмір такої підтримки від ФРН до 300 млн євро. Ці кошти одразу будуть направлені на підтримку наших громадян та відбудову критичної інфраструктури", - зазначив Шмигаль на засіданні.

За словами прем’єр-міністра, за останні тижні уряд досяг домовленості про отримання кредиту від уряду Японії в розмірі 100 млн доларів та фінансової підтримки від Світового банку в розмірі 1,5 млрд доларів.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час зустрічі з нідерландським колегою Вопке Гукстрою в Гаазі обговорив постачання зброї, нові санкції проти Росії та надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.