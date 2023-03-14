Уряд погодив звільнення керівників Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА

Кабмін на засіданні 14 березня погодив звільнення з посад керівників Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Так, Сергія Гайдая буде звільнено з посади очільника Луганської ОВА;

Максима Марченка – з посади голови Одеської ОВА;

Сергій Гамалія – з посади голови Хмельницької ОВА.

Нагадаємо, раніше прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд пропонує Раді збільшити видатки держбюджету на 537 млрд грн. З них 518 млрд грн пропонується додатково спрямувати на сектор безпеки й оборони.

Шмигаль також поінформував, що усі податки, які сплачують громадяни та бізнес, будуть спрямовані на потреби забезпечення обороноздатності України.

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