Уряд Польщі підпише угоду з фермерами для припинення блокади кордону з Україною — ЗМІ

У Польщі уряд вирішив надати письмові гарантії своїм фермерам, аби ті припинили блокаду кордону з Україною.

Міністр сільського господарства й розвитку села Польщі Чеслав Секерський у суботу, 6 січня, у Жешуві підпише угоду з представниками руху "Ошукане село", аби ті припинили блокування пункту перетину кордону з Україною в Медиці.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Газета стверджує, що Секерський вирішив надати письмові гарантії виконання трьох вимог фермерів-протестувальників: надання субсидій на кукурудзу, гарантії непідвищення податків і дешеві кредити.

Щодо субсидій Польща звернулась до Європейської комісії, аби отримати схвалення. Скасування підвищення податку на 21% має затвердити польський Сейм, а гарантування кредитів забезпечать місцеві органи влади, які потім отримають компенсацію з держбюджету.

Публічно рух "Ошукане село" також вимагало поширити заборону на імпорт сільгосппродукції з України на додаткові продукти, такі як м’які фрукти, цукор, спирт, мед, яблучний концентрат, яйця та м'ясо птиці.

Хоча про схвалення частини вимог уряд Польщі повідомив аграріїв, ті вимагали письмових гарантій, і саме тому Секерський нібито поїде до Жешува в суботу, 6 січня, для укладання угоди. Після цього фермери мають припинити блокаду.

Нагадаємо, станом на ранок 5 січня на заблокованих пунктах пропуску України та Польщі в чергах перебуває дві тисячі вантажівок. На ділянках кордону з іншими країнами рух фур не блокується. Зокрема, продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська-Хребене", "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ", повідомляють прикордонники.

Читайте також: