Уряд призначив нового заступника міністра охорони здоров’я

Відповідне рішення уряд ухвалив 15 грудня.

Кабінет Міністрів призначив Богдана Боруховського заступником міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка. До цього він обіймав посаду першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук написав у Telegram.

Мельничук повідомив про актуальні призначення та звільнення станом на 15 грудня.

"Призначено Боруховського Богдана Валентиновича заступником міністра охорони здоров’я України", — написав серед іншого Мельничук.

Представник уряду також зазначив, що призначенню Боруховського передувало його звільнення цього ж дня з посади першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Крім того, заступником Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації призначено Примуша Романа Борисовича.

Галабудську Тетяну Миколаївну звільнено з посади державного секретаря Міністерства економіки України. На її місце призначили тимчасово виконувати обов’язки Бояркіну Олену Анатоліївну.

Нагадаємо, Міністром з питань стратегічних галузей промисловості України призначено Павла Рябікіна. Таке рішення 4 грудня ухвалила Верховна Рада.

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