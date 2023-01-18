Уряд призначив тимчасового очільника МВС: що відомо про Ігоря Клименка

Уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня.

ТСН.ua зібрав подробиці про Ігоря Клименка.

Біографія

Відомо, що він народився 25 жовтня 1972 у місті Києві. 1994 року закінчив Харківський військовий університет, 2014 року закінчив магістратуру Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Клименко наразі є очільником Національної поліції України. Також він генерал поліції 1-го рангу (2021) та доктор психологічних наук.

Кар'єра

Почав свою карʼєру Клименко після закінчення університету, 1994 року. Так, від 1994 до 1997 року він проходив службу на посаді начальника розрахунку ракетної бригади (в/ч А1667). Після чого проходив службу в органах внутрішніх справ. Там він працював психологом, а також був начальником відділення центру практичної психології УМВС в Харківській області та начальником центру практичної психології дапартаменту кадрового забезпечення МВС України.

Від жовтня 2017 перебував на посаді заступника Голови Національної поліції України — начальника Департаменту кадрового забезпечення, а з березня 2018 — став заступником Голови Націальної поліції України.

У вересні 2019 року очолив Нацполіцію. А тепер призначений заступником міністра МВС. Уряд поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі у катастрофі гвинтокрила у Броварах Дениса Монастирського.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Нагадаємо, що вранці 18 січня у Броварах біля дитячого садочка впав гвинтокрил, на боту якого перебувало керівництво МВС та екіпаж ДСНС. Усього дев'ять осіб, усі вони загинули. Серед загиблих: міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник

Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, заступник керівника Патронатної служби МВС Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко.

А також представники ДСНС: командир повітряного судна - інструктор авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, бортовий механік авіаційної ескадрильї спеціального призначення на вертольотах прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов.

Також окрім членів екіпажу гвинтокрила загинули і цивільні люди. Станом на 15:45 у ДСНС повідомили про 14 загиблих: серед яких 9 члени екіпажу та 5 цивільних людей, з них 1 дитина, постраждало 25 осіб, з них 11 дітей.

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