Уряд схвалив низку кадрових питань: хто з чиновників позбувся крісел

Відповідні рішення Кабмін ухвалив під час засідання.
Кабінет міністрів під час засідання 12 січня розглянув низку кадрових питань: деяких чиновників звільнили із займаних посад.
Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram-каналі.
Уряд призначив:
- Костюченка Олександра Володимировича заступником Міністра освіти і науки України;
- Стельмаха Анатолія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Бутенка Андрія Петровича заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Єременко Олени Володимирівни заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Моркляника Богдана Васильовича заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Стукало Наталію Вадимівну заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
- Якименка Олександра Васильовича першим заступником Голови Державної служби якості освіти України;
- Дуля Ярему Миколайовича заступником Голови Державної служби України з питань праці;
- Старосольську Соломію Петрівну заступником Голови Державної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Сдобнову Анну Григорівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
Водночас урядовці звільнили:
- Дуля Ярему Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України;
- Лещука Юрія Віталійовича з посади першого заступника Голови державного агентства інфраструктурних проектів України;
- Дехтяренка Сергія Стаховича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України;
- Дунця Дениса Олександровича з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.
Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Філіпченко Тетяну Олександрівну.
Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи відбиратимуть квартири у податкових порушників.
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