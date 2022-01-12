Уряд схвалив низку кадрових питань: хто з чиновників позбувся крісел

Уряд схвалив низку кадрових питань: хто з чиновників позбувся крісел

Відповідні рішення Кабмін ухвалив під час засідання.

Кабінет міністрів під час засідання 12 січня розглянув низку кадрових питань: деяких чиновників звільнили із займаних посад.

Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram-каналі.

Уряд призначив:

- Костюченка Олександра Володимировича заступником Міністра освіти і науки України;

- Стельмаха Анатолія Юрійовича заступником Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

- Квіта Сергія Мироновича головою Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Бутенка Андрія Петровича заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Єременко Олени Володимирівни заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Моркляника Богдана Васильовича заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Стукало Наталію Вадимівну заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;

- Якименка Олександра Васильовича першим заступником Голови Державної служби якості освіти України;

- Дуля Ярему Миколайовича заступником Голови Державної служби України з питань праці;

- Старосольську Соломію Петрівну заступником Голови Державної регуляторної служби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Дехтяренка Сергія Стаховича заступником Голови Державної служби геології та надр України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

- Сдобнову Анну Григорівну членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

Водночас урядовці звільнили:

- Дуля Ярему Миколайовича з посади державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України;

- Лещука Юрія Віталійовича з посади першого заступника Голови державного агентства інфраструктурних проектів України;

- Дехтяренка Сергія Стаховича з посади заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України;

- Дунця Дениса Олександровича з посади голови Хмельницької районної державної адміністрації Хмельницької області.

Тимчасово покладено виконання обов’язків державного секретаря Міністерства культури та інформаційної політики України на Філіпченко Тетяну Олександрівну.

Нагадаємо, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чи відбиратимуть квартири у податкових порушників.

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