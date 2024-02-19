Уряд Угорщини відмовився прийняти делегацію сенаторів США, яка приїхала до Будапешта – WP

Двопартійна делегація сенаторів США 18 лютого відвідала з офіційним візитом Будапешт і закликала уряд Угорщини негайно схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО, проте урядовці відмовилися зустрічатися із сенаторами.

Про це пише The Washington Post.

"Зі вступом Швеції до НАТО Угорщина і ваш прем'єр-міністр зроблять велику послугу волелюбним народам світу", – заявив сенатор-республіканець Том Тілліс під час пресконференції в посольстві США у Будапешті.

Угорщина є єдиною країною-членом НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції.

Угорський уряд стикається з тиском міжнародних партнерів, щоб вжити заходів після того, як він відкладав цей крок на понад 18 місяців.

Сенатори оголосили, що подадуть до Конгресу США спільну резолюцію, яка засуджує ймовірний відступ від демократії в Угорщині та закликає уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана зняти блокування трансатлантичної інтеграції Швеції.

Сенаторка Жанна Шахін сказала, що "розчаровує", що жоден член уряду Угорщини не прийняв запрошення зустрітися з делегацією, але вона "сподівається та оптимістично налаштована" на те, що приєднання Швеції буде подано на ратифікацію, коли угорські законодавці знову зберуться 26 лютого.

Раніше цього місяця сенатор США Бен Кардін, демократ від штату Меріленд і голова Комітету із закордонних справ Сенату, підняв питання щодо перспективи запровадження санкцій проти Угорщини за її поведінку та назвав Орбана "найменш надійним членом НАТО".

У резолюції, повідомляє Associated Press, сенатори відзначають "важливу роль, яку Угорщина може відігравати в європейській та трансатлантичній безпеці", але вказують на її неспроможність виконати попередні обіцянки не бути останнім союзником НАТО, який підписав угоду Швеції.

У резолюції йдеться, що Угорщина "не приєдналася до всіх інших держав-членів НАТО у схваленні вступу Швеції до НАТО, не виконавши зобов’язання не бути останньою, хто схвалив такий вступ, і поставила під загрозу трансатлантичну безпеку в ключовий момент для миру та стабільності в Європі".

Орбан заявив, що виступає за те, щоб Швеція стала частиною НАТО, але законодавці його партії не переконали через "відверту брехню" шведських політиків щодо стану демократії в Угорщині.

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У промові про стан нації в Будапешті в суботу Орбан зазначив, що законодавча влада Угорщини може незабаром схвалити членство Стокгольма в НАТО.

"Це хороша новина, що наша суперечка зі Швецією наближається до завершення. Ми рухаємося до ратифікації вступу Швеції до НАТО на початку весняної сесії парламенту", - сказав він.

Резолюція також критикує дедалі тепліші відносини Орбана з Росією та Китаєм і зазначає, що хоча Угорщина відкрила свої двері для українських біженців, які тікають від вторгнення Москви, вона також "чинила опір і послаблювала санкції Європейського Союзу щодо Російської Федерації".

Уряд Угорщини також зайняв дедалі більш ворожу позицію щодо адміністрації президента Джо Байдена, звинувачуючи США у спробі вплинути на суспільне життя Угорщини.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини, заявив у п’ятницю, що він вітає візит сенаторів, але "не варто намагатися чинити на нас тиск, тому що ми – суверенна країна".

"Ми раді, що вони приїхали сюди, тому що вони самі бачать, що все, що вони читають про Угорщину в ліберальних американських ЗМІ, – відверта брехня", – сказав Сіярто.

Нагадаємо, Угорщина заблокувала 13-й пакет санкцій ЄС проти Росії – Financial Times назвало неочікувану причину.

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