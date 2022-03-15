Уряд Великої Британії оголосив про заборону експорту до Росії предметів розкоші

Велика Британія оголосила про нові економічні санкції проти Росії.

Уряд Великобританії сьогодні, 15 березня, оголосив про заборону на експорт до Росії предметів розкоші, а також ввів нові тарифи на імпорт сотні ключових товарів.

Про це повідомляється на сайті уряду.

Заборона на експорт торкнеться автомобілів класу люкс, люксового одягу та творів мистецтва.

"Заборона на експорт набуде чинності незабаром, і олігархи та інші члени еліти, які розбагатіли за правління президента Путіна і підтримують його незаконне вторгнення, будуть позбавлені доступу до предметів розкоші", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Велика Британія ввела санкції проти 386 депутатів РФ, які підтримали вторгнення до України.

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