Уряд запропонував РНБО запровадити санкції проти Маслякова та членів КВК

Уряд запропонував РНБО запровадити санкції проти Маслякова та членів КВК

Кабмін України пропонує РНБО на п’ять років запровадити санкції щодо ведучого КВК Олександра Маслякова, шести членів журі, 19 учасників КВК та семи спортсменів.

Причина пропонованих санкцій – через дії, що створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України.

Про це йдеться у розпорядженні уряду №535 від 24 червня.

Серед причин, через які Кабмін пропонує обмеження, також вказані умисне порушення встановленого порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію Криму, участь у концертних та інших заходах на цій території.

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Так, загалом уряд пропонує запровадити санкції проти 33 російських діячів культури, телебачення і спорту.

Зокрема, під українські санкції можуть потрапити:

ведучий Олександр Масляков, шоумен Валдіс Пельш, співачка Пелагея Телегіна (сценічний псевдонім "Пелагея"), білоруський гуморист Вадим Галигін, спортсмен Микита Нагорний, керівник культурних проєктів Сергій Першин, депута Держдуми Росії Сангаджи Тарбаєв, учасники різних команд КВК Олексій Крівень, Максим Конюхов, Денис Шуренко, Костянтин Бутусов, Світлана Малюткіна, Султан Нугайбєков, Роман Сафонов, Айдар Сулейманов, Денис Бондарєв, Павло Кореневський, Олена Федотова, Аліна Омельянчук, Сергій Жаріков, Михайло Матюх, Олексій Жирнов, Олександр Висоцьких, Ірина Девочкіна, Олексій Мурашов, Володимир Шнитко, а також учасники Міжнародного фестивалю силових видів спорту, які брали участь у "Євразійських іграх-2021", спортсмени Михайло Шивляков, В'ячеслав Максюта, Назар Долицький, Юрій Колмаков, Петро Мартиненко, Оксана Кошелєва, Сергій Харламов.

Крім того, уряд пропонує санкції проти двох російських компаній, які надавали туристичні послуги та організовували заходи в окупованому Криму. Йдеться про ТОВ "Канон.Ру" і ТОВ "Телевизионное творческое объединение "АМИК".

Нагадаємо, Норвегія заблокувала вантаж для росіян на Шпіцбергені, і в Росії вже погрожують "заходами у відповідь".

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