Уряд звільнив деяких чиновників: крісел позбулися голова Закарпатської ОДА та заступники міністрів

Зокрема, крісел позбулися заступники очільників Міноборони, МінТОТ.

Кабінет міністрів під час засідання 17 листопада розглянув кадрові питання: звільнили деяких чиновників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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Кабмін звільнив Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Також посади голови Вараської районної державної адміністрації Рівненської області позбувся Анатолій Рижий.

Крім того, уряд звільнив:

Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Гере Юлія Павловича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Голови Фонду державного майна України;

Шаповал Аллу Григорівну з посади заступниці голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України”.

Натомість покладено виконання обов’язків:

заступника Голови Державної екологічної інспекції України на Постоленка Віталія Володимировича;

голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” на Лупича Костянтина Юрійовича.

За словами Мельничука, урядовці призначили або погодили призначення:

Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником Міністра економіки України;

Шаповалова Вячеслава Володимировича заступником Міністра оборони України;

Панченко Людмили Володимирівни заступницею Міністра молоді та спорту України;

Лубковича Юрія Олеговича державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;

Гусак Наталії Борисівни Головою Національної служби здоров’я України;

Коменданта Романа Анатолійовича заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.