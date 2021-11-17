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Уряд звільнив деяких чиновників: крісел позбулися голова Закарпатської ОДА та заступники міністрів

Уряд звільнив деяких чиновників: крісел позбулися голова Закарпатської ОДА та заступники міністрів

Урядовий портал

Зокрема, крісел позбулися заступники очільників Міноборони, МінТОТ.

Кабінет міністрів під час засідання 17 листопада розглянув кадрові питання: звільнили деяких чиновників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін звільнив Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Також посади голови Вараської районної державної адміністрації Рівненської області позбувся Анатолій Рижий.

Крім того, уряд звільнив:

  • Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
  • Гере Юлія Павловича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
  • Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Голови Фонду державного майна України;
  • Шаповал Аллу Григорівну з посади заступниці голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України”.

Натомість покладено виконання обов’язків: 

  • заступника Голови Державної екологічної інспекції України на Постоленка Віталія Володимировича;
  • голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” на Лупича Костянтина Юрійовича.

За словами Мельничука, урядовці призначили або погодили призначення:

  • Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником Міністра економіки України;
  • Шаповалова Вячеслава Володимировича заступником Міністра оборони України;
  • Панченко Людмили Володимирівни заступницею Міністра молоді та спорту України;
  • Лубковича Юрія Олеговича державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;
  • Гусак Наталії Борисівни Головою Національної служби здоров’я України;
  • Коменданта Романа Анатолійовича заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.

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