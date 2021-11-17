Уряд звільнив деяких чиновників: крісел позбулися голова Закарпатської ОДА та заступники міністрів

Зокрема, крісел позбулися заступники очільників Міноборони, МінТОТ.
Кабінет міністрів під час засідання 17 листопада розглянув кадрові питання: звільнили деяких чиновників.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Кабмін звільнив Полоскова Анатолія Олександровича з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації. Також посади голови Вараської районної державної адміністрації Рівненської області позбувся Анатолій Рижий.
Крім того, уряд звільнив:
- Шаповалова Вячеслава Володимировича з посади заступника Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- Гере Юлія Павловича з посади заступника Міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
- Кудіна Дениса Ігоровича з посади першого заступника Голови Фонду державного майна України;
- Шаповал Аллу Григорівну з посади заступниці голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України”.
Натомість покладено виконання обов’язків:
- заступника Голови Державної екологічної інспекції України на Постоленка Віталія Володимировича;
- голови правління публічного акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Ліки України” на Лупича Костянтина Юрійовича.
За словами Мельничука, урядовці призначили або погодили призначення:
- Кудіна Дениса Ігоровича першим заступником Міністра економіки України;
- Шаповалова Вячеслава Володимировича заступником Міністра оборони України;
- Панченко Людмили Володимирівни заступницею Міністра молоді та спорту України;
- Лубковича Юрія Олеговича державним секретарем Міністерства внутрішніх справ України;
- Гусак Наталії Борисівни Головою Національної служби здоров’я України;
- Коменданта Романа Анатолійовича заступником Голови Державного агентства автомобільних доріг з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, голова Фонду держмайна України Дмитро Сенниченко подав заяву про звільнення з посади.