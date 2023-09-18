Уряд звільнив Маляр: чим запам'яталася чиновниця

У понеділок, 18 вересня, Кабінет міністрів України звільнив з посади усіх заступників міністра оборони, а також держсекретаря міністерства. Зокрема, у відставку відправили Ганну Маляр.

Крім того, з посади заступника міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації звільнили Віталія Дейнегу та Костянтина Ващенка - державного секретаря Міністерства оборони України.

ТСН.ua пропонує згадати останню заяву Маляр, що викликала обурення у Мережі, а також нагадати її кар'єрний шлях.

Заява Маляр про звільнення Андріївки

Ганна Маляр, яка часто критикує медіа за начебто передчасні повідомлення про успіхи на фронті, сама втрапила в неприємний інцидент. Вона поширила неправдиву інформацію про звільнення українськими захисниками Андріївки на Бахмутському напрямку, але пояснила, що така колізія трапилася через те, що відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами.

"Уточнюю з приводу інформації про звільнення Андріївки. Я не викладаю таку інформацію без координації та узгодження з військовими. Наразі відбувся комунікаційний збій між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій", – пояснила Маляр.

На поширену інформацію одразу відреагували у Мережі і засудили передчасні заяви заступниці міністра.

Зокрема, народна депутатка Ірина Геращенко наголосила, що Міністерство оборони закликає журналістів і політиків брати тільки офіційну інформацію з фронту. Але при цьому саме поширює неправду.

Кар'єра у Міноборони

Колишня телевізійна ведуча Ганна Маляр прийшла до Міністерства оборони України на початку серпня 2021 року. Кабмін 4 серпня призначив її заступницею міністра оборони зі стратегічних комунікацій та інформаційної політики.

Свою роботу за цим напрямом вона розпочала ще 2014 року на громадських засадах, а потім продовжила вже як чиновниця. Своїми цілями вона називала розбудову стратегічних комунікацій у секторі безпеки та оборони й популяризацію військових ЗМІ.

Перебуваючи на посаді, вона їздила на Донбас, спалкувалася з військовими. 11 серпня вона перебувала у Херсоні.

"Сьогодні у Херсоні злива. Всі інші процеси хоч і складні, але контрольовані", - писала тоді вона.

Ганна Маляр спілкується з військовими / Фото: Ганна Маляр / Facebook

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про свою відставку з посади очільника Міністерства оборони.

5 вересня у Верховній Раді відбулося голосування щодо відставки міністра оборони. З 365 нардепів за звільнення Резнікова проголосували 327 осіб, виступили проти — четверо, утрималися — 11, а не голосували — 23.

6 вересня Верховна Рада призначила Рустема Умєрова новим міністром оборони України. Зокрема, кандидатуру нового міністра оборони підтримали 338 народних депутатів.

Читайте також: