Урядовці США та ЄС обговорюють з Україною мирні переговори з Росією - NBC

США та Європа почали обговорювати з Києвом можливі мирні переговори з Росією і те, від чого Україні доведеться відмовитись для досягнення домовленості.

Про це пише видання NBC з посиланням на власні джерела.

За словами одного нинішнього високопосадовця США та одного колишнього високопосадовця США, знайомих з дискусіями, офіційні особи США та Європи почали "тихо говорити з українським урядом про можливі мирні переговори з Росією для припинення війни".

Розмови, як пише видання, включали дуже широкі нариси того, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти угоди, сказали чиновники.

Деякі з переговорів, які офіційні особи назвали делікатними, відбулися минулого місяця під час зустрічі представників понад 50 країн, які підтримують Україну, зокрема з членами НАТО, відомої як Контактна група з питань оборони України, повідомили чиновники.

"Обговорення є підтвердженням військової динаміки на території України та політичної ситуації в США та Європі", - заявили чиновники.

Як пишуть журналісти, розмови почалися на тлі занепокоєння офіційних осіб США та Європи щодо того, що війна зайшла в глухий кут, і щодо здатності продовжувати надавати допомогу Україні.

"Представники адміністрації Байдена також стурбовані тим, що в України закінчуються сили, тоді як Росія має, здавалося б, нескінченні запаси. Уряд США стурбований тим, наскільки менше уваги громадськості привернула війна в Україні після початку війни Ізраїлю та ХАМАС майже місяць тому. Чиновники побоюються, що ця зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для Києва", - пишуть журналісти видання.

Деякі американські військові чиновники в приватному порядку почали використовувати термін "патова ситуація" для опису поточної битви в Україні, а деякі кажуть, що це може зводитися до того, яка сторона зможе утримувати військові сили найдовше. Жодна сторона не робить значних успіхів на полі бою, який деякі офіційні особи США тепер описують як "війну дюймів". Офіційні особи також приватно заявили, що Україна, ймовірно, має лише до кінця року або трохи пізніше, перш ніж почати більш термінові дискусії щодо мирних переговорів.

Нагадаємо:

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу декілька днів тому заявив, що РФ нібито готова до переговорів про "постконфліктне врегулювання кризи в Україні" та про подальше "співіснування" із Заходом.

Ще раніше про необхідність переговорів заявляв очільник МЗС РФ Сергій Лавров.

Самопроголошений президент Білорусі та соратник диктатора Володимира Путіна Олександр Лукашенко наприкінці жовтня також закликав Росію та Україну сісти за стіл переговорів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі немає підстав для мирних переговорів з РФ.

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