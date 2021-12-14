"Усе було викинуто на смітник": Зеленський різко відповів Путіну на вимогу письмових гарантій

Зеленський прокоментував вимогу Путіна про превентивну відмову Києва від членства в НАТО.
Володимир Зеленський заявив, що чути прохання президента Росії Володимира Путіна про будь-які письмові гарантії дуже дивно, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною.
Про це він сказав в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Зеленський нагадав, що Україна віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі.
"А у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник", - сказав президент.
Нагадаємо, що Путін вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії. Він заявив про своє бажання розпочати переговори з НАТО, аби отримати юридичні гарантії про те, що Україна не ввійде до складу Альянсу.
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