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Кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки Віктор Дубовик публічно прокоментував гучні звинувачення на свою адресу, а також висловився щодо прозорості конкурсу, який викликає дедалі більше запитань.

У своєму дописі в соцмережах він заявив, що не підтримує зв’язків із батьком, який, за словами опонентів, має російське громадянство. “Це глибоко особиста сімейна історія, яка не має жодного стосунку до моєї професійної діяльності,” — наголосив Дубовик.

Щодо роботи в уряді Арбузова у 2013–2014 роках, Дубовик уточнив: мова йде про суто технічну експертну роботу у складі патронатної служби, без жодної взаємодії з тодішнім першим віцепрем’єром.

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Найбільше претензій у Дубовика — до етапу практичних робіт конкурсу. “Чому після двох автоматизованих етапів я був другим, а після ручної перевірки опинився на десятому місці?” — питає він. На його запити про критерії оцінювання та персоналії перевіряльників конкурсна комісія так і не відповіла.