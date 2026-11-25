Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер про Україну / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер висловився щодо перспектив вступу України до НАТО. Він заявив, що такий сценарій можливий, однак остаточне рішення має стати результатом домовленостей між сторонами.

Про це Кушнер розповів під час інтерв’ю щодо повномасштабної війни Росії проти України, передає ClashReport.

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«Усе завжди можливо. Ми залишимо це питання обом сторонам, щоб вони знайшли рішення», — відповів він.

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Чи могла Україна уникнути війни завдяки вступу до НАТО 2008 року

Кушнера також запитали, чи вдалося б уникнути повномасштабної війни, якби 2008 року тодішня канцлерка Німеччини Ангела Меркель погодилася на вступ України до НАТО.

Він припустив, що такий розвиток подій міг би змінити ситуацію, однак не виключив і протилежного сценарію — війна могла б початися раніше.

«Це можливо, але також можливо, що війна могла б прискоритися і саме це стало б причиною її початку, можливо, десять чи навіть двадцять років тому», — зазначив Кушнер.

На його думку, до нинішньої ситуації призвела низка непорозумінь, неправильних рішень і прорахунків багатьох світових лідерів протягом років.

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«Ми не можемо змінити ці речі, але можемо спробувати винести з них уроки», — додав він.

Байден, НАТО, війна: Кушнер знайшов причинно-наслідковий зв'язок щодо агресії РФ

Водночас Кушнер прокоментував обставини, за яких, на його думку, розпочалася повномасштабна війна Росії проти України. Він згадав про нібито заяву колишнього президента США Джо Байдена щодо перспектив членства України в НАТО.

«Президент Байден запросив Україну приєднатися до НАТО. Це була заява, яка прозвучала, а потім почалася війна, і відтоді все відбувалося так, як відбувалося», — сказав Кушнер.

Тим часом Джо Байден ніколи не надсилав Україні офіційного запрошення до НАТО. Політичне рішення про те, що Україна в майбутньому стане членом НАТО, ухвалили ще 2008 року на Бухарестському саміті без надання плану дій щодо членства (ПДЧ).

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Як вже повідомляв ТСН.ua, напередодні 24 лютого 2022 року Вашингтон, навпаки, прямо сигналізував Києву про відсутність перспектив вступу до блоку.

Нагадаємо, російська війна проти України розпочалася 2014 року — за сім років до приходу Байдена до влади в США і тоді, коли Україна мала законодавчо закріплений позаблоковий статус та не претендувала на членство в Альянсі. А заяви західних лідерів використовувалися лише як інформаційний привід.

Першопричиною вторгнення стало рішення керівництва РФ здійснити збройну агресію проти сусідньої держави.

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