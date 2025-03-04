Венс розповів цікаві деталі сварки Трампа і Зеленського

Венс каже, що протягом перших 25 або 30 хвилин Трамп намагався бути привітним і добрим.

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс втрутився в розмову президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, бо, мовляв, хотів "розрядити обстановку".

Про це американський політик розповів в інтерв'ю Fox News.

Він назвав суперечку двох президентів "чудовою телепередачею". Втім, за словами Венса, Трамп намагався бути "дипломатичним" та навіть привітним і добрим до Зеленського протягом перших 25 або 30 хвилин розмови. Ба більше, на думку Венса, американський лідер був прихильним до українського колеги, коли той начебто тиснув на нього та говорив речі, які, на думку віцепрезидента, були неправдою. Натомість, нібито Зеленський "підколював" Трамп.

"Усе справді пішло не туди, коли щось у моїй відповіді розлютило Зеленського. Тому він накинувся на мене, і, звичайно, я відповів йому тим самим. Але те, що я спочатку намагався робити, - це трохи розрядити обстановку", - розповів Венс.

За словами Венса, протягом перших 25 або 30 хвилин Трамп намагався бути привітним і добрим до Зеленського, навіть коли український президент начебто тиснув на нього та говорив речі, які, на думку віцепрезидента, були неправдою.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що адміністрація Дональда Трампа відкрита для переговорів, але Київ має зробити перший крок.

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