Усе про "мирний план" Трампа: який кінець війни нав’язують Україні і чи погодиться вона на це

Дональд Трамп і Володимир Путін / © ТСН

Низка західних медіа опублікували деталі 28-пунктного мирного плану, таємно розробленого адміністрацією президента США Дональда Трампа спільно з Росією, який вимагає від України суттєвих поступок. Джерела в Києві назвали проєкт «дуже зручним для Путіна». Іноземні журналісти називають план таким, що дорівнюватиме капітуляції України. А Європа висловлює стурбованість. Чи погодиться Україна на таку пропозицію?

Усе, що наразі відомо про так званий «мирний план Трампа», читайте на ТСН.ua.

Хто працював над мирним планом?

19 листопада видання Politico поінформувало, що Білий дім готується оприлюднити масштабну мирну угоду з Росією, яку, за очікуваннями американських посадовців, має бути покладено в основу завершення війни в Україні. За інформацією Axios, масштабний план щодо припинення війни адміністрація Трампа розробляє за участю Росії у секретному режимі.

Високопосадовець з адміністрації США сказав, що попередні домовленості можуть бути схвалені всіма сторонами вже цього тижня або до кінця місяця.

За даними ЗМІ, мирна ініціатива складається з 28 пунктів. Під час підготовки документу спецпосланець президента США Стів Віткофф провів триденні переговори з представником РФ Кирилом Дмитрієвим у Маямі. Водночас ані Україна, ані європейські партнери США не були залучені до напрацювання деталей угоди. Характер запропонованого плану викликає у представників Євросоюзу суттєву занепокоєність.

Джерела інформували, що документ буде представлений президентові України Володимирові Зеленському у вигляді готової пропозиції. На думку американських чиновників, у глави держави фактично не залишиться можливостей для маневру.

Що передбачає план закінчення війни: усі пункти

За даними Axios, план поділено на чотири блоки:

припинення війни в Україні;

гарантії безпеки;

безпека в Європі;

майбутні відносини США з Україною та Росією.

Детальні пункти плану:

Ознайомлені з проєктом джерела FT, Axios, Telegraph та The Wall Street Journal стверджують, що план вимагає від України суттєвих поступок.

Поступки всією територією Донбасу, включно з неокупованими частинами. ЗСУ мають бути виведені з усіх територій Донеччини і Луганщини, які стануть демілітаризованою зоною. Росія сплачуватиме «оренду» за Донбас, але юридичне право буде за Україною.

Росія має компенсувати втрати України через відсутність контролю над ресурсами Донбасу, зокрема шляхом сплати земельного податку.

Замороження ліній контролю у Херсонській і Запорізькій областях. Росія поверне частину територій за умови проведення переговорів.

Визнання з боку США та інших країн Криму і Донбасу законними російськими територіями. Від України цього не вимагатимуть.

Скорочення чисельності ЗСУ вдвічі та відмова від «ключових категорій озброєння», ракет великої дальності в обмін на гарантії безпеки від США.

Відстрочка вступу України до НАТО на термін «принаймні кілька років».

Відмова України від ініціативи щодо введення миротворців.

Обмеження на перебування іноземних військ і дипломатичних літаків на території України.

Гарантії безпеки від США для обох сторін.

Проголошення російської мови офіційною в Україні.

Поновлення офіційної роботи місцевої гілки Російської православної церкви на підконтрольній території.

Скорочення військової допомоги від США.

Обіцянка Росії не нападати на Україну чи інші країни Європи і закріплення цієї обіцянки в законодавстві.

Головний кореспондент Financial Times у Києві Крістофер Міллер зазначив, що поспішна американсько-російська пропозиція, яку намагаються просунути Києву, «рівнозначна капітуляції України».

Реакція України на мирний план: скасована зустріч Зеленського з Віткоффом

За даними Reuters, США передали Зеленському проєкт рамкової угоди щодо закінчення війни з Росією. FT пише, що документ доставив Віткофф і передав його секретареві РНБО України Рустему Умєрову.

За інформацією видання посадовці в Києві, які ознайомилися з документом, заявили, що план відповідає максималістським вимогам Кремля, і що Україна його не прийме без внесення суттєвих змін. Співрозмовники описали проєкт як такий, що «сильно схиляється на користь Росії» та є «дуже зручним для Путіна».

Видання Axios повідомило, що Віткофф планував 19 листопада в Анкарі зустрітися з Зеленським, щоб обговорити нову мирну ініціативу. Однак переговори не відбулися через те, що українська сторона прибула з власним планом, який, за оцінкою джерел, Росія не погодиться прийняти. Американський посадовець уточнив, що переговори були відкладені, коли стало зрозуміло, президент України не зацікавлений у розгляді американського плану.

За словами українського представника, зустріч перенесли через бажання Зеленського обговорювати план у ширшому форматі, який би включав європейські країни.

Володимир Зеленський / © Associated Press

Американська сторона підтвердила, що Віткофф отримав від Трампа повноваження спробувати домовитися з Зеленським у Туреччині, але підтримав рішення перенести переговори.

«Тепер ініціатива на боці Зеленського», — зазначив посадовець, додавши, що президент України може прибути до Вашингтона для обговорення американського плану, якщо забажає.

Як повідомило CNN, за вказівкою Трампа до Києва прибули міністр армії США Ден Дрісколл та інші військовівисокопосадовці. Очікується, що 20 листопада Дрісколл має обговорити із Зеленським ситуацію на полі бою та розпочати мирні зусилля на основі плану, створеного Віткоффом та Дмітрієвим.

Перший заступник очільника МЗС України Сергій Кислиця заявив, що поява мирного плану та його зміст наводять його на думки про ІПСО (інформаційно-психологічну спеціальну операцію — ред.).

«Читаю тут про деякі плани і спадає на думку щонайменше два феномена — Держплан (Госплан московською) — фабрика нереалістичних планів і ІПСО — спланована маніпуляція інформацією для впливу на думки та емоції людей, яка відрізняється від звичайних фейків своєю продуманістю і чіткими цілями. Остання використовуються також для того, щоб посіяти паніку, розколоти суспільство … Так що там, кажете, сьогодні розганяють про „плани“ …» — зазначив Кислиця.

Як у США коментують мирний план?

За даними NBC News із посиланням на високопосадовця адміністрації США, Трамп вже схвалив попередній варіант плану миру. Українська сторона не брала участі у формуванні плану. Київ лише поінформували про загальні контури документа, але не запросили надати пропозиції чи зауваження.

Конкретних заяв від Трампа щодо американо-російського мирного плану поки що не лунало. 19 листопада він лише вкотре поскаржився, що «трохи розчарований» президентом РФ Володимиром Путіним.

«Я владнав вісім війн! У мене залишилася одна. Ви знаєте, про яку йдеться. Я думав, що це буде легко, бо маю хороші взаємини з президентом Путіним, але зараз я трохи розчарований ним. Він це знає. Я думав, що це буде найлегше…» — заявив очільник Білого дому.

Своєю чергою держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати надалі розроблятимуть «потенційні ідеї» для миру в Україні з урахуванням пропозицій обох сторін конфлікту — Києва та Москви.

«Досягнення тривалого миру потребує, щоб обидві сторони погодилися на важкі, але необхідні поступки. Ось чому ми розробляємо і продовжуватимемо розробляти перелік потенційних ідей для закінчення цієї війни на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту», — йдеться в заяві Рубіо.

Марко Рубіо / © Associated Press

Сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що нічого не знав про мирний план, інформує The Hill. Водночас політик наголосив: «Жоден план не працюватиме, доки Путін і його союзники не повірять, що ми серйозно готові до більшої військової допомоги, більших спроможностей України завдавати Росії болючих ударів у військовий спосіб, і щодо більших економічних наслідків для тих, хто фінансує воєнну машину Путіна».

Сенатори-республіканці Майк Раундс і Пітр Рікетс теж стверджують, що їм не відомі жодні деталі цього плану.

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон розкритикував адміністрацію Трампа за те, що вона веде переговори з росіянами без участі українців і, здається, тисне на Київ.

«Це нагадує Мюнхен 1938 року», — написав Бейкон у соцмережі X, маючи на увазі угоду, яку критикують за спробу «заспокоїти» нацистську Німеччину, віддавши їй певні території, що підбадьорило Адольфа Гітлера до нападу на Європу.

Що про мирний план каже Росія?

Росія демонструє позитивне ставлення до мирного плану. Дмитрієв заявив Axios, що Москва відчуває, ніби її позицію «справді почули». За його словами, запропонований план виходить за межі простого припинення вогню і передбачає «врегулювання українського конфлікту, відновлення відносин між США та РФ і забезпечення безпеки Росії».

Дмитрієв також сказав, що новий план базується на принципах, узгоджених Трампом і Путіним під час їхньої зустрічі на Алясці в серпні.

Водночас речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала інформацію від ЗМІ про те, що США таємно консультуються з Кремлем щодо «дорожньої мапи» припинення війни.

«МЗС РФ не отримувало від США інформації по офіційних каналах щодо якихось „угод“ щодо України, про які пишуть ЗМІ», — заявила вона.

Реакція Європи

За даними Axios, американські офіційні представники почали ознайомлювати європейські столиці з ініціативою. За словами джерел видання, Білий дім вірить, що зможе залучити до плану Україну та ЄС, і документ буде адаптовано на основі їхніх пропозицій.

«Час для цього плану — зараз. Але всі сторони мають бути практичними й реалістичними», — сказав американський високопосадовець.

Видання Politico пише, що умови мирного плану викликали справжній шок у Києві та серед його партнерів з ЄС. Європейські та американські чиновники відкрито заявили про «замішання», оскільки багато аспектів плану залишаються неясними. Особливе занепокоєння викликає питання про можливі територіальні поступки. Крім того, спливло неанонсоване раніше питання про НАТО. США обмірковують, чи варто згадувати членство України в Альянсі та яким чином це зробити.

Європейські партнери категорично стурбовані ідеєю надання Росії територіальних поступок, вважаючи це заохоченням агресії Москви та створенням небезпечного прецеденту.

Politico зазначило, що європейські та українські чиновники давно з острахом ставляться до підходу Віткоффа, вважаючи його тихі консультації з Росією прикладом того, як Кремль вводить його в оману щодо справжніх цілей Путіна.

«Росіяни чітко визначили Віткоффа як людину, готову просувати їхні інтереси», — висловив думку один із військових чиновників ЄС.

Reuters 20 листопада повідомило, що міністри закордонних справ ЄС, які зібралися у Брюсселі, утрималися від детальних коментарів щодо мирного плану, який повністю ще не оприлюднений. Однак вони дали зрозуміти, що не погодяться на надмірні поступки з боку Києва та наголосили, що жодна угода не повинна позбавляти Україну можливості захищатися.

«Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожної сторони; тривалого миру, який не можна поставити під сумнів новою агресією. Але мир не може бути капітуляцією«, — заявив очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро.

Його польський колега Радослав Сікорський сказав, що Україна як жертва агресії не повинна отримувати обмежень на можливість самозахисту.

Радослав Сікорський / © Associated Press

Голова МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що Берліну нічого не було відомо про про закулісні перемовини між Росією та США для підготовки нового плану «досягнення миру» між Москвою та Києвом. За словами Вадефуля, Німеччину не інформували про документ, інформацію про який оприлюднили ЗМІ. Міністр наголосив, що його країна надалі підтримуватиме Україну, аби дати зрозуміти Росії, що їм час задуматись про переговори.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що для припинення війни та реалізації будь-якого мирного плану (на тлі обговорення «плану Трампа») потрібна обов’язкова згода України та європейської сторони. Каллас наголосила, що у війні є «один агресор і одна жертва», і що Росія не йде на поступки. Посадовиця підкреслила: якби Путін справді хотів миру, він би негайно припинив бомбардування і вбивства.

Оцінки експертів щодо мирного плану

В аналітичній статті The Telegraph йдеться, що у «мирного плану» є один величезний недолік. Йдеться про те, що американські гарантії безпеки для України не мають жодної ваги, якщо шансів на їхнє виконання практично немає. У матеріалі вказано, що і адміністрація попереднього президента США Джо Байдена, і команда Трампа сходяться в одному: Вашингтону не варто вступати у прямий конфлікт з найбільшою ядерною державою світу задля оборони України.

Окрім того, вказує The Telegraph, поки що немає підтверджень, що і Україна, і Росія відмовилися від переконання: продовження війни, шанс здобути або повернути територію, змінити ситуацію на полі бою і отримати вигідніші умови мирної угоди в майбутньому — це краща перспектива, ніж поступки зараз. Коли учасники конфлікту вважають боротьбу екзистенційною, навіть така держава, як США, має обмежений вплив.

Коментуючи «мирний план Трампа», український економіст, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов висловив думку, що президент США «очікувано скористався Міндічгейтом, щоб спробувати змусити Зеленського піти на умови Москви: зменшення армії, здача нових територій, обмеження зброї тощо». Милованов гадає, що це не спрацює.

«Тиск Трампа як завжди знов посилить підтримку Зеленського і консолідує суспільство. Ці „великі“ держави постійно роблять ту саму помилку, вважаючи, що тиск працює», — написав економіст у Мережі.

Своєю чергою український журналіст Віталій Портников переконаний, що жодного узгодженого мирного плану немає, є лише очікування Трампа, що Путін зламається і погодиться на «комфортні умови припинення вогню» до запровадження санкцій 21 листопада. Портников вважає, що очільник Кремля не зламається, оскільки ідея про те, що Росія має «заплатити за Донбас», який диктатор оголосив суб’єктом РФ, є «особистою образою». На думку журналіста, план лише поширить провалля між Вашингтоном і Москвою, а також змусить Кремль шукати нові інструменти для компрометації Трампа.