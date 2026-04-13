Усе про результати виборів в Угорщині: що означає перемога Мадяра для України та Європи

Лідер партії «Тиса» Петер Мадяр / © Associated Press

Епоха прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана закінчилася: опозиційна партія «Тиса» здобула конституційну більшість на парламентських виборах, набравши понад 69% голосів. Лідер політсили Петер Мадяр закликав керівництво країни піти у відставку та оголосив про відновлення зв’язків з Євросоюзом і НАТО.

Результати виборів в Угорщині

«Тиса» під керівництвом Мадяра здобуває перемогу на парламентських виборах в Угорщині та отримує достатньо мандатів для формування конституційної більшості. Це підтверджують дані після підрахунку 98,93% голосів, оприлюднені Національною виборчою комісією.

До нового складу парламенту проходять три політичні сили:

«Тиса» на чолі з Петером Мадяром — 69,35% голосів і 138 мандатів (для конституційної більшості потрібно 133);

«Фідес» під керівництвом Віктора Орбана — 27,64% і 55 місць;

«Наша батьківщина» на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02% і 6 мандатів.

Реакція Орбана на результати голосування

Орбан привітав опонента з перемогою.

«Результат виборів, хоча ще не остаточний, є зрозумілим і ясним. Відповідальність і можливості управління нам не були надані. Я привітав партію-переможницю», — зазначив він, звертаючись до своїх прихильників.

Перші заяви Мадяра після перемоги

Мадяр виступив перед прихильниками на площі Баттьяні в Будапешті, оголосивши про переконливий результат своєї політичної сили. Він підкреслив, що «Тиса» отримала дві третини голосів, що забезпечує партії надзвичайно потужний мандат.

«Це не просто багато — це дуже багато. Ви дали нам право будувати робочу країну для всіх угорців», — наголосив політик.

За його словами, перемогу вдалося здобути «всупереч потужному тиску», адже провладні сили, як він стверджує, використовували адміністративний ресурс і значні кошти для інформаційного впливу.

«Сьогодні правда перемогла брехню», — заявив Мадяр.

Також він охарактеризував вибори як «битву Давида і Голіафа», що тривала два роки, та підкреслив, що перемога належить усім громадянам, незалежно від їхнього вибору.

Окрім цього, політик закликав президента Угорщини Тамаша Шуйока, голову Конституційного суду та генерального прокурора скласти повноваження.

Мадяр запевнив, що Угорщина повернеться до активної співпраці з НАТО та ЄС, а також зміцнюватиме Вишеградську четвірку.

Перший закордонний візит як прем’єр-міністра він планує здійснити до Польщі.

«Моя друга поїздка буде до Відня, а третя — до Брюсселя, щоб повернути додому кошти ЄС, які належать угорському народу», — зазначив політик.

Якою буде політика Мадяра щодо України?

Попри очікування Європи щодо можливого перезавантаження відносин із Будапештом, позиція Мадяра щодо України залишається стриманою і багато в чому перегукується з курсом його попередника.

Європейські лідери, втомлені від блокувань з боку Орбана, розраховували, що перемога «Тиси» змінить ситуацію. Втім, як пише Politico, сам Мадяр залишається малопрогнозованим політиком із виразним національним акцентом. Він виступає проти швидкого вступу України до ЄС і не підтримує постачання зброї Києву. Більше того, політик наголосив, що питання членства України в Євросоюзі має вирішуватися виключно на референдумі в Угорщині, що може суттєво загальмувати цей процес.

«Ніхто не хоче проукраїнського уряду», — заявив Мадяр під час виступу 28 березня.

Його позиція підтверджується і практичними кроками: партія «Тиса» у Європарламенті голосувала проти надання Україні кредиту на 90 млрд євро — навіть попри те, що Будапешт не був зобов’язаний фінансово долучатися.

Євродепутатка від «Зелених» Тінеке Стрик назвала Мадяра політиком із непередбачуваною позицією.

«Це перетворює його на чорну скриньку. Чому він віддасть пріоритет, якщо виграє вибори? Це теж свого роду загадка для ЄС», — зазначила вона.

Сам Мадяр намагається балансувати між різними векторами: він критикував зв’язки Орбана з Кремлем, називаючи їх «відвертою зрадою», але водночас уникав відкритої підтримки України, зважаючи на настрої виборців.

В українській владі все ж сподіваються на його прагматичність після приходу до влади, зокрема через необхідність розблокувати фінансування з фондів ЄС.

«Після його публічних виступів, так, він став трохи більш гнучким — і ми цього очікуємо», — зазначив радник українського уряду.

Хто у світі переміг і програв від результатів виборів в Угорщині?

Видання Politico пише, що після перемоги на виборах Мадяр проголосив повернення Угорщини до європейського курсу, а Орбан визнав поразку, перейшовши в опозицію. Ця зміна суттєво впливає на геополітику: керівництво ЄС позбулося головного опонента, який блокував рішення Брюсселя. Для України це шанс на розблокування фінансової допомоги (зокрема кредиту на 90 млрд євро), хоча Мадяр залишається обережним щодо зброї та вступу Києва до ЄС, обіцяючи референдум. Серед переможців також угорська молодь, журналісти та медики, яким обіцяно збільшення фінансування.

Водночас поразка Орбана стала ударом для Кремля, європейських правих сил (Марін Ле Пен, Джорджі Мелоні) та американських республіканців (Дональда Трампа і Джей Ді Венса), які втратили ключового союзника. Пов’язані з колишньою владою бізнесмени та аналітичні центри тепер під загрозою антикорупційних розслідувань.

Хто такий Петер Мадяр: біографія та політичні погляди

Мадяр — угорський політик і юрист, очільник партії «Тиса» та колишній представник правлячої сили «Фідес». Він народився 1981 року в родині юристів.

Професійний шлях розпочинав у Брюсселі, а після повернення до Угорщини працював у державному банку та керував установою, що надавала студентські кредити. До політичної кар’єри займався правозахисною діяльністю й підтримував антиурядових активістів. Після перемоги «Фідес» 2010 року обіймав посади в Міністерстві закордонних справ, представництві при ЄС та Офісі прем’єр-міністра. Згодом очолював юридичний департамент Угорського банку розвитку та Центр студентського кредитування.

Розрив Мадяра із владою стався у лютому 2024 року після скандалу з помилуванням педофіла, що спричинив відставку президентки Каталін Новак та його колишньої дружини Юдіт Варги. Тоді Мадяр залишив державну службу, заявивши, що ідеологія Орбана є лише прикриттям для корупції. Після цього він став активно з’являтися у медіа, розповідаючи про корупційні схеми в оточенні прем’єра та тиск на бізнес.

У березні 2024 року політик приєднався до партії «Тиса» та швидко здобув популярність, організовуючи багатотисячні мітинги. Очоливши партію, Мадяр вивів її на друге місце на виборах до Європарламенту, а вже до жовтня 2024 року «Тиса» вперше за 14 років випередила «Фідес» у соціологічних рейтингах.

Мадяр був одружений і має трьох синів, однак 2023 року розлучився. Він називає себе людиною з релігійними переконаннями, у вільний час любить готувати та грати у футбол із друзями й дітьми.

Родина Мадяра має помітний вплив в угорському суспільстві: серед родичів — судді та колишній президент. Дід, Пал Ерош, був суддею та вів популярну юридичну телепрограму, а двоюрідний дядько Ференц Мадл очолював Угорщину протягом 2000 — 2005 років. Мати також працювала у судовій системі.

Політично Мадяра часто характеризують як консервативного ліберала, який поєднує ринкову економіку з акцентом на громадянській відповідальності, верховенстві права та національній ідентичності. Він неодноразово наголошував, що його політичний рух прагне подолати «старий розкол між лівими та правими» в країні.

Політик вважається проєвропейським: він підтримує ідею запровадження євро після виконання необхідних економічних умов і переконаний, що це посилить фінансову стабільність Угорщини та її позиції в ЄС.

Мадяр пройшов шлях від симпатій до молодого Орбана до статусу його головного опонента. На відміну від чинного прем’єра, він прямо називає Росію агресором, відвідував Київ і лікарню «Охматдит», а також критикував контакти Орбана з Кремлем, називаючи їх «поїздками одного диктатора до іншого». Він виступає за прозахідний курс країни та готовий підтримати антиросійські санкції. У сфері енергетики планує зменшити залежність від РФ до 2035 року й відкрито говорить про діяльність російських спецслужб.

Водночас політик демонструє прагматичний підхід: виступає проти швидкого вступу України до ЄС (пропонуючи вирішити це питання на референдумі) та не підтримує постачання зброї. Мадяр також приділяє значну увагу захисту угорської меншини на Закарпатті та вшановує загиблих угорців у лавах ЗСУ. Експерти вважають, що навіть за його керівництва певні суперечності між Києвом і Будапештом збережуться, хоча загальний тон відносин може стати більш стабільним.