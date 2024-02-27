"Усе залежить від успіхів ЗСУ": депутат Молдови про можливість "приєднання" Придністров'я до РФ

Депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді, 28 лютого 2024 року, нібито планують звернутися до Володимира Путіна з проханням увійти до складу Росії. Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба вважає, що звернення до РФ, ймовірно, буде ухвалено. Депутат парламенту Молдови Оазу Нантой наголошує, що це – не вперше, коли Придністров'я нібито планує приєднатися до складу Росії. Проте не можна виключити, що Росія визнає "незалежність".

Про це він розповів у інтерв'ю "Європейській правді".

"Ситуація тривожна, хоча особисто я ставлюся до неї з гумором. Придністров'я постійно повторює, що вони – російський форпост. Там було вже десь шість референдумів на тему "Путін, візьми нас", – зазначив він.

Оазу Нантой зауважив, що увесь цей час Росія не визнавала "незалежності" Придністров'я. Адже Путіну потрібна "не ця вузька смужка землі, а вся Республіка Молдова, на яку він усі ці роки впливав через Придністров'я".

"Це вистава і політична провокація, організована за заявкою Кремля. Мета – підіграти кремлівському фюреру. Який крок Кремля буде за цим – сказати складно. Адже ми вже всі переконалися, що Путін не сповна розуму. Не можна виключити, що для загострення ситуації Росія визнає так звану "незалежність Придністров'я", – вважає депутат Молдови.

Політик нагадав, що 21 лютого 2023 року Володимир Путін підписав декрет про скасування концепції зовнішньої політики, ухваленої 2013 року.

У тому документі десятирічної давнини був пункт про те, що Росія зобов'язується дотримуватися вирішення Придністровського конфлікту на основі територіальної цілісності Республіки Молдова.

Тобто Путін ще рік тому відмовився від рішення, яке формально утримувало його від цього кроку. Утім, більш реально, що провокація у вигляді придністровського "з'їзду" пов'язана з внутрішньою політикою Молдови, де 2024 року мають відбутися президентські вибори та референдум щодо ставлення громадян до вступу Молдови в ЄС.

"У будь-якому разі я не очікую апокаліптичних сценаріїв. Адже Придністров'я має фундаментальну відмінність від Південної Осетії, Абхазії (які Кремль оголосив "незалежними") і від "Л/ДНР" (які РФ протиправно анексувала) – те, що Молдова не має спільного кордону з Росією, а лінія фронту – далеко від Молдови. Тому навіть у такому разі ситуація на лівому березі не може змінитися. Навпаки, такий крок Кремля може спонукати і Київ, і Кишинів до більш конкретних, але мирних кроків з реінтеграції Республіки Молдова", – пояснює депутат.

За словами Оазу Нантоя, "правителі" на лівому березі Дністра прекрасно усвідомлюють свою вразливість. І те, що Кремль може піти на загострення – не в їхніх бізнес-інтересах.

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"У військовому сенсі також нічого не зміниться, адже збройні підрозділи на лівому березі Дністра не мають серйозного військового потенціалу, особливо порівняно із ЗСУ, з їхнім рівнем технологій, спектром озброєння тощо. Тож навіть якщо вони почнуть якісь дії проти України, їх надовго не вистачить. Але я підкреслю: все, що я пояснив, стосується ситуації, коли Росія далеко, її наступ не має успіху, а острів Зміїний залишається під контролем України. Якщо ж суто теоретично припустити апокаліптичний сценарій, коли щось станеться на лінії фронту – тоді ОГРВ (оперативна група російських військ у Придністровському регіоні – ред.) і "придністровська армія" можуть зіграти якусь роль. Тож усе залежить від успіхів ЗСУ на фронті", – резюмував депутат.

Нагадаємо, у НАТО розповіли про свої дії, якщо Росія спробує приєднати Придністров'я.

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