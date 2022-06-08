"Усе змішалось - кокаїн, стакан і дзеркала": Кислиця висміяв Лаврова після заяв у Туреччині

"Усе змішалось - кокаїн, стакан і дзеркала": Кислиця висміяв Лаврова після заяв у Туреччині

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця потролив очільника російського МЗС Сергія Лаврова після його заяв у Туреччині.

Сергій Кислиця порівняв Росію із "Авгієвими стайнями", у яких змішались кокаїн, стакан і дзеркала.

Про це постпред України в ООН написав у соціальних мережах.

"На смоленській все "смєшалось - коні, люді". У цих стойлах Авгія безліч проблем: кокаїн, стакан і дзеркала…Останні небезпечні тим, що в них подивляться на себе з бодуна і давай сповідуватися: "У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити і думаєте що всі так чинять?", - написав Кислиця.

На смоленській все «смєшалось - коні, люді». У цих стойлах Авгія безліч проблем: кокаїн, стакан і дзеркала…Останні небезпечні тим, що в них подивляться на себе з бодуна і давай сповідуватися: “У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити і думаєте що всі так чинять?” pic.twitter.com/HkGUV6FKe7 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) June 8, 2022

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв МЗС Росії та його речницю Марію Захарову після того, як Сергію Лаврову довелося скасувати запланований візит до Сербії. Для літака очільника МЗС закрили небо три країни.

Також Україна не вірить обіцянкам голови МЗС Росії Сергія Лаврова про гарантії безпеки підходу суден після розмінування українських портів.

У Туреччині Лаврова ледве не "вбило" запитання журналіста про вкрадене окупантами зерно в Україні.

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