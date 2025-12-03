Ушаков розповів, від чого залежатиме можлива зустріч Путіна і Трампа

Путін і Трамп / © Associated Press

Реклама

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що перспектива переговорів на найвищому рівні поміж Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом "напряму пов’язана з тим, наскільки успішно просуватимуться консультації щодо врегулювання".

Про це пишуть російські пропагандистські “медіа”.

Ушаков також зазначив, що Москва нібито "оцінює" пропозиції, які надходять від американської сторони, проте не всі з них підходять Кремлю.

Реклама

Заява пролунала на тлі активізації дипломатичних контактів між США та РФ щодо пошуку шляхів завершення війни, яку Росія розв’язала проти України.

Нагадаємо, що раніше завершилася зустріч диктатора Росії Володимира Путіна з делегацією США у складі спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера.

Нагадаємо, що перед зустріччю усміхнений Путін сказав Віткоффу, що радий його бачити, і запитав його про їхню та Джареда Кушнера прогулянку по Красній площі.

У The Spectator пояснили, що росіяни неспроста водили Кушнера і Віткоффа по Москві — це був психологічний трюк і «витончений сигнал Росії».