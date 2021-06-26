"Усі бояться бути з Росією у прямій війні" - німецька дипломатка про членство України в НАТО

"Усі бояться бути з Росією у прямій війні" - німецька дипломатка про членство України в НАТО

Фельдгузен зауважила, що Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її бажання стати членом НАТО. Але наразі це питання не стоїть на порядку денному, зокрема, і через війну на Донбасі, оскільки країни "бояться бути з Росією в прямій війні".

Про це заявила пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю ZN,UA.

Також читайте РФ давно готувалася до окупації Криму і ПДЧ України в НАТО навряд би це зупинив - німецька дипломатка

За її словами, НАТО співпрацює з Україною буквально щодня і дуже уважно стежить за подіями в державі. Але вона зауважила, що Альянс - це консенсусна організація і "цей консенсус потрібно знайти".

"Я думаю, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують українські амбіції стати членом НАТО. Але це відбудеться не завтра, оскільки, як я вже сказала, це буде політичне рішення. У НАТО завжди були проблеми з країнами, де йде війна. Безумовно. Тому що одна з переваг НАТО - п'ята стаття Вашингтонського договору (передбачає діяльність НАТО для забезпечення захисту політичними, а за необхідності і військовими засобами безпеки і волі держав-членів. - Ред.). І всі бояться бути з Росією в прямій війні", - сказала Фельдгузен.

Фельдгузен висловила сподівання, що для України також колись "відкриється вікно можливостей. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту". Пані посол додала, що не слід переоцінювати вплив Німеччини в НАТО, бо там є інші великі гравці - США, Франція, Велика Британія, Канада.

"Я думаю, що треба говорити з цими країнами, які дуже підтримують Україну, і розраховувати саме на їхній вплив в Організації", - зауважила Фельдгузен.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що членство України в НАТО буде "червоною лінією" для Москви. Він стурбований розмовами про те, що одного дня Києву можуть надати План дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою, у НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ, а генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатися в питання вступу України.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання