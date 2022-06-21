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Усі країни ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата – Bloomberg

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Усі країни ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата – Bloomberg

Фото: Associated Press

Усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Заперечень не було.

Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі 23-24 червня для обговорення надання Україні статусу кандидата.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела. 

Так, ознайомлені з результатами зустрічі послів ЄС 20 червня співрозмовники видання також повідомили, що наразі ще не оформлене письмово саме формулювання щодо статусу України.

Нагадаємо, 17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що очолювана нею установарекомендує надати Україні статус кандидата до ЄС. Вже 23-24 червня на саміті ЄС остаточне рішення мають ухвалити лідери країн союзу.

Згодом віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала країни, які становили потенційну загрозу процесу вступу України до ЄС.

Історичний тиждень: вже незабаром ЄС вирішить, чи готовий дати кандидатський статус Україні

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