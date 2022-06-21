Усі країни ЄС підтримують надання Україні статусу кандидата – Bloomberg

Усі 27 держав-членів Євросоюзу домовилися про надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Заперечень не було.

Лідери ЄС зустрінуться у Брюсселі 23-24 червня для обговорення надання Україні статусу кандидата.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Так, ознайомлені з результатами зустрічі послів ЄС 20 червня співрозмовники видання також повідомили, що наразі ще не оформлене письмово саме формулювання щодо статусу України.

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Нагадаємо, 17 червня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що очолювана нею установарекомендує надати Україні статус кандидата до ЄС. Вже 23-24 червня на саміті ЄС остаточне рішення мають ухвалити лідери країн союзу.

Згодом віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина назвала країни, які становили потенційну загрозу процесу вступу України до ЄС.

Історичний тиждень: вже незабаром ЄС вирішить, чи готовий дати кандидатський статус Україні

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