"Усі повинні піти на поступки": Рубіо заявив про можливе скасування санкцій проти РФ

Держсекретар США Марко Рубіо на прес-конференції після зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Саудівській Аравії у вівторок, 18 лютого, заявив, що мета майбутніх переговорів – забезпечення такого миру в Україні, який буде "справедливим, міцним, стійким та прийнятним для всіх залучених сторін".

Про це пише Sky News.

За його словами, якою саме буде мирна угода, якраз і визначать переговори. Однак Рубіо додав, що деякі з чинних економічних санкцій проти РФ можуть бути скасовані у рамках мирного врегулювання.

"Усі сторони повинні піти на поступки, але ми не збираємося визначати, якими саме будуть ці поступки", – наголосив він.

Він також відкинув критичні зауваження, що Україна недостатньо бере участь у переговорах.

"Щоб конфлікт припинився, всі повинні з цим погодитися, це має бути прийнятно для них. І єдиний лідер у світі, який може цього досягти, — це президент Трамп", — додав Рубіо.

Держсекретар США також зазначив, що про результати говорити поки зарано, оскільки "має бути зроблено ще багато роботи".

Тим часом Державний департамент США також звисловився із приводу сьогоднішніх переговорів. Прессекретар Теммі Брюс заявила, що обидві сторони домовилися "створити механізм консультацій для усунення подразників" у своїх відносинах і вжити заходів щодо нормалізації дипломатичних відносин.

Вона також заявила, що США та Росія домовилися "закласти основу для майбутньої співпраці з питань, що становлять взаємний геополітичний інтерес, а також історичних економічних та інвестиційних можливостей, які виникнуть внаслідок успішного завершення конфлікту в Україні".

"Одного телефонного дзвінка та наступної зустрічі недостатньо для встановлення міцного миру. Ми повинні діяти, і сьогодні ми зробили важливий крок уперед", – додала Теммі Брюс.

Нагадаємо, Рубіо заявив, що США та Росія погодили 4 принципи на переговорах щодо України. Рубіо сказав, що США та РФ домовилися відновити функціональність своїх відповідних місій у Вашингтоні та Москві.

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