"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі": в Німеччині заявили, що про вступ України до НАТО наразі не йдеться

"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі": в Німеччині заявили, що про вступ України до НАТО наразі не йдеться

За словами очільниці МЗС Німеччини, зараз Україні слід дбати про виконання Мінських домовленостей, аби перш за все жити в мирі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі про розширення НАТО на Схід взагалі не йдеться.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

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За словами Бербок, наразі "розширення НАТО на схід взагалі не відбувається". Очільниця МЗС Німеччини каже, що саме це вона довго обговорювала у Москві з російським міністром закордонних справ. Мовляв, "про що ми насправді сперечаємося".

"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі", — заявила Бербок у відповідь на питання про можливе членство України в НАТО.

За словами міністерки, зараз Україні слід дбати про виконання Мінських домовленостей, аби перш за все жити в мирі.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім’ями. Справа саме в цьому, а не у неминучому вступі до НАТО", — заявила Бербок.

Міністерка також підкреслила, що Німеччина є найбільшим фінансовим "донором" в Україні для підтримки місцевих жителів та економіки, " ому що крім військової загрози існує загроза дестабілізації зсередини".

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що готова передати Україні 5 тисяч військових касок. Від постачання зброї новий канцлер Олаф Шольц категорично відмовився. Таку його позицію підтримала й очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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