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"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі": в Німеччині заявили, що про вступ України до НАТО наразі не йдеться

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"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі": в Німеччині заявили, що про вступ України до НАТО наразі не йдеться

Associated Press

За словами очільниці МЗС Німеччини, зараз Україні слід дбати про виконання Мінських домовленостей, аби перш за все жити в мирі.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що наразі про розширення НАТО на Схід взагалі не йдеться.

Про це вона сказала в інтерв’ю виданню Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

За словами Бербок, наразі "розширення НАТО на схід взагалі не відбувається". Очільниця МЗС Німеччини каже, що саме це вона довго обговорювала у Москві з російським міністром закордонних справ. Мовляв, "про що ми насправді сперечаємося".

"Усі, включно з Росією, знають, що це зараз не на часі", — заявила Бербок у відповідь на питання про можливе членство України в НАТО.

За словами міністерки, зараз Україні слід дбати про виконання Мінських домовленостей, аби перш за все жити в мирі.

"Народ України хоче жити в мирі та безпеці. Багато років через конфлікт на Донбасі люди були розлучені зі своїми сім’ями. Справа саме в цьому, а не у неминучому вступі до НАТО", — заявила Бербок.

Міністерка також підкреслила, що Німеччина є найбільшим фінансовим "донором" в Україні для підтримки місцевих жителів та економіки, "ому що крім військової загрози існує загроза дестабілізації зсередини".

Нагадаємо, раніше Німеччина заявила, що готова передати Україні 5 тисяч військових касок. Від постачання зброї новий канцлер Олаф Шольц категорично відмовився. Таку його позицію підтримала й очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок.

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