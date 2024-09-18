"Сталося непорозуміння": Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова

Він написав повідомлення в одній з соцмереж.
Український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в краківському аеропорту.
Це він зробив у сторіз у Instagram.
"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії", - йдеться у повідомленні.
Своє повідомлення він продублював ще й англійською мовою.
Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.
Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.
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