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"Сталося непорозуміння": Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова

"Сталося непорозуміння": Усик вперше прокоментував затримання в аеропорту Кракова

Усик подякував українським дипломатам та польським правоохоронцям

Він написав повідомлення в одній з соцмереж.

Український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в краківському аеропорту

Це він зробив у сторіз у Instagram. 

"Друзі, все добре. Сталося непорозуміння, яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку. І респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, попри зріст, вагу, розмах рук і регалії", - йдеться у повідомленні. 

Своє повідомлення він продублював ще й англійською мовою. 

Нагадаємо, пізно ввечері 17 вересня українського боксера Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова, про що свідчить відео, яке виклав перший заступник голови комітету ВР з питань молоді і спорту Жан Беленюк.

Дружина боксера Олександра Усика Катерина вже прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. За її словами, хвилюватися не варто. "Нічого кримінального", – написала вона.

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Усика заарештували в аеропорту Кракова

Усика заарештували в аеропорту Кракова

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