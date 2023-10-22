Успіх Ізраїлю та України життєво важливий для нацбезпеки США – заява Байдена

Джо Байден наголосив, що терористи і диктатори повинні відповідати за свої злочини.

Президент Джо Байден наголосив, що успіх України й Ізраїлю є життєво важливим для національної безпеки Сполучених Штатів Америки.

Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

"Я знаю, що ці конфлікти можуть здаватися далекими. Природно запитати: чому це важливо для Америки? Успіх Ізраїлю та України є життєво важливим для нашої національної безпеки. Історія навчила нас, що коли терористи і диктатори не платять ціну, вони спричиняють більше смертей і руйнувань", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, Байден висміяв Путіна та заявив про програш Росії у війні проти України.

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