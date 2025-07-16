Успіхами ГУР під керівництвом Буданова захоплюються в американському розвідувальному товаристві, – експерт

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Про це заявив військовослужбовець та політичний консультант Олександр Антонюк на дискусійній панелі “Україна очима американців: виклики сприйняття та стратегії комунікації”, яка відбулася в інформагенції “Інтерфакс” у Києві 15 липня.

Організаторами дискусії виступили Український безпековий клуб, Консервативна Платформа та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA за сприяння Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Експерт наголосив на високій ефективності діяльності української розвідки у партнерстві з американськими колегами. Олександр Антонюк звернув увагу також на великий ажіотаж, який викликало інтерв'ю Кирила Буданова агенції Bloomberg.

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“Ми можемо спостерігати великі результати успішної роботи, в першу чергу це обмін даними та очевидні результати діяльності на полі бою: на землі та в акваторії Чорного моря. До прикладу – майже 33 % Чорноморського флоту РФ лежить на морському дні. Сьогодні ми бачимо, що співпраця української та американської розвідок – це не просто красиві слова”, – зазначив політолог.

Він також окреслив головні інформаційні виклики для України у США та визначив ключові російські міфи, які досі поширюються в американському просторі. Але наголосив, що Україна давно вийшла з ролі спостерігача, а стає активним гравцем, який здатен перемагати.