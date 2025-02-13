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"Усвідомлення реальності не означає поступок агресору": Гегсет зробив гучну заяву

"Усвідомлення реальності не означає поступок агресору": Гегсет зробив гучну заяву

Піт Гегсет зазначив, що майбутнім переговорам не вистачало реалізму / Фото: скриншот з відео

Міністр оборони США заявив, що майбутнім переговорам не вистачало реалізму, але його одного буде недостатньо.

Глава Пентагону Піт Гегсет на пресконференції в Брюсселі після зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн" заявив, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде своєрідним "розмежуванням, яке не влаштує жодну зі сторін".

Про це пише The Guardian.

"Я думаю, що реалізм — важлива частина розмови, але тільки цього буде недостатньо. Просто вказати на реальність, наприклад, на те, що межі 2014 року не повернуться, як би ми не хотіли цього, не є поступкою Володимиру Путіну. Це визнання реалій жорсткої сили на місцях після великих жертв, принесених спочатку українцями, а потім їх союзниками. А потім має прийти усвідомлення того, що мир, досягнутий шляхом переговорів, буде своєрідним розмежуванням, якого не хоче жодна зі сторін", – заявив Гегсет.

При цьому глава Пентагону наголосив, що "будь-які переговори" відбуватимуться як з Путіним, так і з Зеленським.

На запитання, чи може він гарантувати, що Україні не буде нав'язано жодної угоди, він відповів, що це "не моє остаточне рішення", оскільки переговори очолюватиме Трамп.

"Я не збираюся стояти на цій трибуні і заявляти, що президент Трамп робитиме або не робитиме, що входитиме або не входитиме [в умови мирного врегулювання – ред.], які поступки будуть зроблені або які поступки не будуть зроблені. Але наша команда має реалістичні прогнози щодо результату", — додав Хегсет.

Нагадаємо, міністр оборони США відкинув участь американських військових у миротворчій місії в Україні, а також заявив, що Київ має відмовитися від повернення окупованих територій та вступу до НАТО.

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