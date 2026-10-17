Усього п’ять днів на посаді: ексречниця Білого дому раптово розхвалила «доброго і уважного» Трампа

Кеті Захарія / © Getty Images

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Колишня речниця Білого дому Кеті Захарія публічно похвалила президента США Дональда Трампа після того, як він порадив їй «переглянути» своє рішення щодо подальшої роботи на посаді.

Про це Захарія написала в соцмережі X.

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У відповідь Захарія назвала американського президента «добрим, великодушним, уважним і працьовитим чоловіком», а також заявила, що більше американців мали б цінувати його роботу.

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«Ніхто ніколи не зробить Америку великою так, як це зробив і продовжує робити він. Для мене було честю працювати на нього», — написала вона.

Зауважимо, Трамп заявив, що попросив нову прессекретарку переглянути своє рішення щодо посади його головної речниці. Він розповів, що особисто посрілкувався із Захарією.

«Чесно кажучи, якби я був на твоєму місці, я б передумав. Кеті, чи потрібно тобі це? Я не думаю, що тобі це потрібно», — розповів Трамп про свою розмову.

Захарія на посаді речниці Білого дому — що відомо

Трамп призначив Захарію речницею Білого дому на початку жовтня. Вона змінила Керолайн Левітт, яка залишила посаду наприкінці серпня. Однак після першого брифінгу західні ЗМІ звернули увагу на її непідготовленість. Зокрема, більшу частину виступу вона читала з паперу. Відповідаючи на запитання про сім’ю і роботу, вона випадково назвала свого чоловіка «моїм президентом».

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Одне із запитань стосувалося того, чи припинили США передавати Україні розвідувальні дані. Захарія не змогла одразу відповісти й заявила, що їй потрібно буде повернутися до цього питання пізніше.

Стало відомо, що новопризначену прессекретарку президента США звільнили з посади лише після п’яти днів роботи. Причиною стали невдалий дебют перед журналістами та скандал довкола її заяв про юридичну освіту й адвокатську кваліфікацію.

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