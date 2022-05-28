"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території

"Утримувати переселенців довічно": Подоляк зробив зустрічну пропозицію тим, хто радить віддати території

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запропонував довічно утримувати українських біженців тим, хто вказує державі поступитися територіями задля припинення війни з Росією.

Подоляк пояснив, що ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар.

Про це радник голови ОП написав у Мережі 28 травня.

"Тим, хто пропонує Україні закінчити війну, погодившись на територіальні поступки й нову лінію кривавого розмежування, пропоную створити спільний фонд, щоб утримувати 13 млн вимушених переселенців. Довічно. Бо ніхто не захоче повертатися у свої будинки, поки поруч стоїть російський варвар", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Подоляк також заявив, що деякі країни, які прагнуть "домовитися" з Росією за допомогою переговорів, роблять "катастрофічну помилку", бо РФ можна зупинити лише спільною силою.

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