"Уважно слідкують": у Держдепі США прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

"Уважно слідкують": у Держдепі США прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

У відомстві закликали владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі.

У Держдепі США поінформовані про повідомлення про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

Про це речник Держдепу заявив "Голосу Америки".

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"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.

Нагадаємо, що в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

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