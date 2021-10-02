"Уважно слідкують": у Держдепі США прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

У відомстві закликали владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі.
У Держдепі США поінформовані про повідомлення про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.
Про це речник Держдепу заявив "Голосу Америки".
"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.
Нагадаємо, що в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.
Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.
ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.
Читайте також:
- Не знала про плани сина: мати Саакашвілі прилетіла в Тбілісі
- "До безтями закоханий у наш борщ": в офісі Саакашвілі переконані, що він скоро повернеться до України
- Затримання Саакашвілі в Грузії: адвокат розповів про два можливі шляхи його звільнення