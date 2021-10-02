Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Уважно слідкують": у Держдепі США прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

"Уважно слідкують": у Держдепі США прокоментували затримання Саакашвілі у Грузії

У відомстві закликали владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до Саакашвілі.

У Держдепі США поінформовані про повідомлення про затримання експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі після прибуття до тієї країни, і уважно слідкують за ситуацією.

Про це речник Держдепу заявив "Голосу Америки". 

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії щодо прав людини", - відзначив речник Держдепу.

Нагадаємо, що в Грузії Саакашвілі оголосив голодування після затримання.

Увечері в п'ятницю, 1 жовтня, грузинські правоохоронці затримали колишнього президента Грузії і голови Виконавчого комітету Національної ради реформ України Саакашвілі. Приїзд колишнього глави держави напередодні місцевих виборів чинна влада Грузії вважає спробою дестабілізувати ситуацію в країні.

ТСН.ua зібрав всю відому на тепер інформацію про обставини і причини цього затримання.

Читайте також:

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

Новини світу: Саакашвілі перебуває в СІЗО неподалік Тбілісі – його звинувачують зокрема в корупції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація