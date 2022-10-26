Уважно стежать за розвитком ситуації: у Пентагоні не бачать ознак, що РФ готується використати "брудну бомбу"

У Міноборони США не бачать доказів можливості застосування Росією "брудної бомби"

У Пентагоні не володіють інформацією, яка б вказувала на готовність російського президента Володимира Путіна застосувати ядерну зброю або «брудну бомбу» в Україні.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, - пише Укрінформ.

«Наразі ми не бачили жодних ознак того, що Росія прийняла рішення або ж має намір застосувати ядерну зброю чи «брудну бомбу», - сказав представник міноборони.

Але Сполучені Штати Америки продовжать уважно стежити за розвитком ситуації в регіоні.

«Наслідки для Росії матимуть місце незалежно від того, застосує вона ядерну зброю чи брудну бомбу», - підкреслив він.

Речник Пентагону знову наголосив: звинувачення України в начебто створенні «брудної бомби» є фальшивими. Увага американського оборонного відомства продовжить зосереджуватися на підтримці України, попри фейкові звинувачення Росії.

Нагадаємо. що днями в інфопросторі Росія запустила фейк про те, що Україна планує використати на власній території так звану "брудну бомбу".

Зауважимо, що ця зброя складається із суміші вибухівки (динаміт) та радіоактивних речовин. Інша назва такої бомби – радіологічний розсіювальний пристрій (РРП - ред).

Експерти переконані, що "брудна бомба" – це виключно терористична зброя, вона не має сенсу в разі використання у військовій справі.

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