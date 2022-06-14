"Увесь цей скепсис": Зеленський висловився про відносини із Шольцом та Німеччиною

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з боку керівництва Німеччини існує певний скепсис щодо України і він був ще до вступу на посаду канцлера ФРН Олафа Шольца.

Глава держави наголосив, що Україна сподівається на військову підтримку з боку Німеччини.

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю телеканалу ZDF.

"Я не вважаю, що цей скепсис саме приніс Шольц. Я не вважаю, що це щось нове. У нас прекрасні відносини між народами та дуже непогані відносини між керівництвом", – сказав президент.

Також читайте Німецька зброя: чи стримає уряд Олафа Шольца свою обіцянку допомогти Україні

Він пояснив, що цей скепсис щодо України особливо проявляється у питаннях щодо майбутнього членства у ЄСабо НАТО.

"Увесь цей скепсис був іще до пана Шольца. На жаль, було таке ставлення і, я думаю, що воно виправиться. Також я дуже очікую, що буде його особиста підтримка та його особиста упевненість у тому, що Україна може бути у ЄС, та щодо надання кандидатства вже у червні... Я розраховую, що у пана Шольца знайдеться ця впевненість у його відповіді. Але є й санкційна та фінансова підтримка, яка потрібна Україні, та безпекові питання", – додав глава держави.

Зеленський також повідомив, що в Україні чекають на візит німецького канцлера та потрібна від нього "впевненість у тому, що вони підтримують Україну".

"Він та його уряд повинні обрати та не бути балансом між Україною та відносинами з РФ, обрати для себе, хто в пріоритеті. Тому що я відчуваю, що народ Німеччини це вже зробив", – розповів президент.

Нагадаємо, напередодні посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що на сьогодні ФРН на передала державі жодної одиниці важкої техніки та зброї.

Проте Шольц відкинув звинувачення на свою адресу, що він затягує постачання Україні обіцяної зброї та пояснив причину затримок.

Німеччина зробила багато для України, але канцлер завагався - Ральф Фюкс

Читайте також: