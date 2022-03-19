"Уявіть, що на стадіоні в Москві 14 тисяч трупів", - Зеленський порівняв мітинг Путіна з його армією

"Уявіть, що на стадіоні в Москві 14 тисяч трупів", - Зеленський порівняв мітинг Путіна з його армією

Президент України наголосив, що "війну треба закінчувати. Пропозиції України – на столі".

Президент Володимир Зеленський порівняв кількість присутніх на мітингу 18 березня на стадіоні в Москві на підтримку політики Путіна з російською армією, яка вторглася війною в Україну.

"Сьогодні ( 18 березня – ред.) у Москві прозвучало багато слів у звʼязку з річницею захоплення Криму. Відбувся великий мітинг. І я хочу звернути увагу на одну деталь. Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії були залучені близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні", - нагадав президент України.

Приблизно таку ж кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

"Просто уявіть, що на тому стадіоні у Москві – 14 тисяч трупів і ще десятки тисяч поранених і скалічених людей. Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни. Трохи більше ніж за три тижні. Війну треба закінчувати. Пропозиції України – на столі", - сказав Зеленський.

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