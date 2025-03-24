"Уявіть собі виведення Гітлера з політичної ізоляції": Зеленський про ідею повернення Росії до G7

Зеленський каже, що поступки Путіну скасують єдине конкретне покарання, яке загрожує диктаторові за вторгнення до України: його ізоляцію.

Непокірливість Путіна може виявитися перевагою на переговорах про закінчення війни.

Про це йдеться у статті журналу Time, журналісти якого поспілкувалися з президентом Володимиром Зеленським.

У статті зауважують, що протягом останніх кількох місяців, поки Зеленський ішов на поступки, російські вимоги стали ще радикальнішими.

"Запускаючи бомби проти мирного населення, Кремль продовжує просувати свої максималістські умови припинення війни, включно з розформуванням Збройних сил України, усуненням її уряду та гарантіями, що Україна ніколи не приєднається до НАТО", – зазначають у Time.

На розчарування Зеленського, Трамп погодився на деякі з цих поступок, не отримавши нічого натомість: зняв заявку України на вступ до НАТО і навіть припустив, що поверне Росію назад до G7.

Зеленський каже, що дозвіл на таке скасує єдине конкретне покарання, яке загрожує Путіну за вторгнення до України: його ізоляцію.

"Це великий компроміс. Уявіть собі звільнення Гітлера з політичної ізоляції", – зазначив президент Зеленський у коментарі виданню.

Раніше Володимир Зеленський у тому ж інтерв'ю розповів, чому не стримався в Овальному кабінеті.

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